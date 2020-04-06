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Новые правила карантина в Украине и школа в режиме "онлайн": каким будет понедельник

6 апреля в Украине стартует первый день карантина по ужесточенным правилам и запускают проект "Всеукраинская школа онлайн"

6 апреля 2020, 06:30 1484
Автор:

• Елена Волкова

Новые правила карантина в Украине и школа в режиме "онлайн": каким будет понедельник

Жесткий карантин. Сегодня в Украине стартует первый день карантина по новым, ужесточенным правилам. Отныне категорически воспрещено находиться на улице в составе групп более двух человек (за исключением перемещения с детьми), гулять в парках, на спортивных и детских площадках. Кроме того, строго запрещается:

- пребывать в общественном месте без маски или респиратора;

- выходить без документов;

- проведение любых массовых мероприятий;

- находиться в общественном месте детям младше 14 лет;

- покидать место самоизоляции без веской причины.

По-другому будет курсировать общественный транспорт в регионах. Без ограничений можно будет ездить лишь на авто, автобусы с 6 апреля и до конечного дня карантина - 24 апреля - перевозить пассажиров не будут.

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Школа онлайн. 6 апреля учащиеся 5-11 классов со всей Украины начинают образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн", который обеспечит детям доступ к знаниям на период карантина. Вести уроки по 11 предметам в эфире украинских телеканалов будут 40 учителей из Киева.

Праздники. Сегодня в мире отмечают Международный день спорта на благо развития и мира, а также Всемирный день настольного тенниса. А именинники этого дня - Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан и Яков.


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Источник: comments.ua
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