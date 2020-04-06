На Донбассе сбили российский беспилотник за 2 миллиона долларов

Украинские армейцы сбили в небе на Донбассе российский беспилотник. Такой аппарат стоит, по меньшей мере, 2 миллиона долларов, заявили в штабе Операции объединенных сил.

Российский беспилотник "Застава" шпионил на Светлодарском направлении, когда его заметили бойцы одного из украинских подразделений. Было принято решение летательный аппарат обезвредить. Его удалось сбить, при этом значительно не навредить ему. Таким образом не составило труда узнать, что это за техника и откуда она. Тем более аппарат был промаркирован.

Оказалось, что произвели беспилотник на Уральском заводе гражданской авиации в России. Подобные там выпускают с 2012-го года. При чем каждый такой стоит около двух миллионов долларов.

"Это еще одно доказательство непосредственного участия армии Российской Федерации в военных действиях на востоке Украины", утверждают в штабе ООС.

Российский летательный аппарат "Застава" передали украинским специалистам, которые должны будут изъять носитель информации и расшифровать его. Военные хотят понять, какую именно информацию пытались разузнать российские наемники.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что украинские военные успешно испытали крылатые ракеты "Нептун".

Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

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