Слежка за людьми и режим выживания для Украины: каким станет мир по окончанию пандемии коронавируса

Глава всемирного футбольного органа ФИФА Джанни Инфантино заявил, что когда футбол, в конечном итоге, восстановится после вспышки коронавируса, он будет совсем другим: более социальным, человечным, внимательным по отношению к истинным ценностям. Кроме того, ряд стран переориентирует производство на изготовление жизненно важных средств защиты и медицинского оборудования. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что может поменяться по окончанию эпидемии, в том числе – в Украине.

По мнению социолога Павла Кутуева, прогнозировать будущее необходимо, но все эти прогнозы носят вероятностный характер.

"И гарантировать, что тот же футбол будет гуманным, социальным и менее ориентированным на коммерческую прибыль, может только фантазер. Мы должны очень четко разделять две вещи: необходимость трансформации и реальные шансы на подобные изменения, – подчеркивает эксперт. – Необходимость в изменениях есть колоссальная, и для всего мира, и для Украины. Мы видим, что те же США, имеют ресурсы, чтобы выделить 700 млн долларов на исследование коронавируса, но в то же время страдают от отсутствия координации между разными уровнями государственного управления (федеральное правительство и отдельные штаты)".

Павел Кутуев считает: с высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что мир в целом и Украина в частности будут все больше переходить в онлайн, иными словами диджитализироваться.

"Отдельные вдохновляющие примеры мы уже можем обнаружить в Украине, – отмечает социолог. – Например, Государственная налоговая служба (возглавляет Сергей Верланов, - ред.) чрезвычайно оперативно ввела широкий спектр онлайн сервисов для плательщиков налогов – с отличными интерфейсами и обучающими видео. Это прекрасная инициатива налоговиков, которую нужно распространять на все госорганы. Даже в отсутствие эпидемии подобные онлайн практики повышают нашу эффективность и сохраняют время".

Еще один прогноз – не самый оптимистический, касается того, насколько быстро государства вернуться к прежнему уровню открытости своих границ. Ведь гораздо легче что-то запретить, чем снова разрешить, подчеркивает эксперт.

"Также может существовать угроза, что государства и после эпидемии будут стремиться сохранять контроль за своими гражданами и их поведением, – говорит Кутуев. – То есть, ситуация, описанная Джорджем Оруэллом в романе "1984", где в каждой квартире располагался монитор-камера для идеологического промывания мозгов жителей и для одновременной слежки за ними, может стать реальностью. Кстати, в Китае еще до эпидемии практики отслеживания перемещений и поведения граждан широко распространялись. И даже после того, как эпидемия пошла на спад, широкое использование технологий слежения может получить дополнительную легитимность".

Социолог отмечает еще один важный момент: многие эксперты сейчас говорят о том, что государство может сохранить и даже преумножить степень своего влияния в сфере экономики и социальной политики.

"Америка, например, оперативно одобрила финансовые вливания в экономику для ее поддержания в условиях кризиса, вызванного пандемией, в объеме 2 трлн долларов. И представители радикального крыла демократов (социалистически ориентированное) с сарказмом восклицали: "Вы же всегда говорили, что нет денег, а рынок сам отрегулируется. И вдруг все нашлось, а государство посчитало необходимым вмешаться". Но, к сожалению, не похоже, чтобы новое украинское правительство задавалось целью переосмыслить активную роль государства в новых условиях, – говорит эксперт. – Нам нужно (рекомендация, хоть и сомневаюсь, что власть имущие ей последуют) изучать не только западный опыт и практики, но и достижения успешных государств Восточной Азии – Японии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, КНР. Украине необходимо преодолевать узость мышления, когда мы говорим о европейской ориентации, но забываем, что Европа – это только часть мира. Было бы сверхполезно изучать и брать на вооружение успешные модели государства, экономики, науки, образования, социальной сферы и из других частей мира".



“Украина "успешно" скатилась на периферию в мировой иерархии”

Нынешний кризис, по мнению социолога, показал, что в распоряжении Украины имеются методы борьбы с распространением эпидемии, которые использовались в 18-м – начале 19-го веков. То есть, методы карантина.

"Ничего не слышно о финансировании исследований вируса, разработке вакцины. Это четкий индикатор того, что Украина "успешно" скатилась на периферию в мировой иерархии, – говорит Кутуев. – Помочь выбраться с периферии может государство при условии, что оно станет мыслящим, быстрым, активным и избавится от "лишнего веса" бюрократии. Такое государство могло бы начать новую индустриализацию, финансирование науки и проводить политику, которую у нас называют деолигархизацией экономики, а в мире принято называть социализацией экономики".

По мнению эксперта, необходимо осознать, что рынок и конкуренция не являются панацеей.

"Если мы требуем прибыльности от системы здравоохранения, образования, науки, то стратегически проиграют все, – уверен Кутуев. – Ведь желание краткосрочной прибыли и прибыльности делает невозможным стратегические инвестиции в будущее. Нам следует отходить от фиксации на отдельных "деревьях" эффективности, экономии средств и создания лучших условий для инвестиций (хотя я не отрицаю важность и таких шагов), – и одновременно возрождать в себе способность видеть "лес". То есть, осознавать интересы общества и всех нас в целом. В каком направлении пойдет развитие – сказать невозможно. Но ясно одно – позитивные изменения будут зависеть во многом от нас и от наших действий, нацеленных на "подталкивание" власть имущих в нужном направлении модернизации общества в интересах самого общества, а не узких привилегированных слоев".



Шанс для Украины

Доктор экономических наук, завотделом Института Growford Татьяна Богдан уверена, что рост мирового спроса на средства медицинской защиты, оборудование и лекарственные препараты создает дополнительные возможности для субъектов экономической деятельности в Украине. И может дать толчок для стремительного роста таких отраслей, как производство медицинских инструментов и материалов, производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, производство химических веществ, производство электромедицинского и электротерапевтического оборудования.

"Важным уроком текущего кризиса общественных систем здравоохранения во многих странах стало осознание того, что необходимыми составляющими выживания и безопасности нации является наличие жизнеспособных отечественных компаний (и соответствующих производственных мощностей), которые способны мгновенно реагировать на вспышки эпидемий и производить в достаточных количествах лекарственные средства, медицинские инструменты и материалы и так далее", – подчеркивает Татьяна Богдан.

Наряду с этим, отмечает эксперт, усиление тенденций протекционизма и изоляционизма в современном мире означает, что наше государство должно начать активную поддержку национальных компаний в отраслях по производству фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, изготовлению медицинских инструментов и материалов, а также производству медицинского оборудования.

По мнению Татьяны Богдан, целесообразными и обоснованными инструментами такой государственной поддержки являются:

– государственный заказ для производства критически важных медицинских препаратов, средств и оборудования, в том числе с направлением части из них в государственный резерв;

– налоговые льготы для компаний-производителей и упрощение регулятивных процедур (связанных с лицензированием, регистрацией, сертификацией, др.) для соответствующих видов деятельности;

– государственные гранты для проведения научных исследований и разработок, а также создания высококачественной исследовательской и инновационной инфраструктуры для субъектов, функционирующих в указанных видах деятельности.



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