Сотню пунктов пропуска в Украине закрывают на замок, а Благовещение празднуют онлайн: каким будет вторник

Границу - на замок. С 7 апреля Украина ужесточает правила пересечения границы. С этого дня въехать или выехать из страны можно только через 19 пунктов пропуска и только на авто. Тем временем пограничники закрывают 115 пунктов пропуска, а еще в 28-ми прекращают пешеходное сообщение. С пунктами пропуска, которые остаются функционировать, можно ознакомиться на иллюстрации.

Гривня дешевеет. Нацбанк Украины установил официальный курс на сегодняшний день на уровне 27,23 гривен за доллар. Это на 14 копеек ниже, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Праздник. В Украине отмечают большой православный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Как известно, это день, в который пред Девой Марией предстал Архангел Гавриил и сообщил о том, что она родит Спасителя человечества, младенца от Духа Святого, который станет Сыном Бога. Сейчас этот праздник входит в число 12-ти важнейших в православном мире.

Из-за ужесточения карантина власти запретили украинцам посещать праздничные богослужения, которые обещают провести в онлайн-режиме. В этот день священники по традиции выпустят в небо белых голубей как символ того, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в виде белого голубя.

- В этот день принято украшать дом цветами в знак новой жизни и непорочности.

- По преданию, в Благовещение расцветает все живое, поэтому издавна принято собирать цветы и лекарственные травы.

- Сегодня украинцы, которые соблюдают пост, могут позволить себе рыбу, растительное масло и немного красного вина.

В Благовещение, согласно поверью, не стоит:

- Убирать в доме, шить, работать в огороде и выполнять любую тяжелую работу.

- К неудаче - одалживать соль и перец.

- Нельзя занимать деньги или возвращать долги.

- Женщинам не стоит заплетать косы и наряжаться.

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