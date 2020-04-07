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Сотню пунктов пропуска в Украине закрывают на замок, а Благовещение празднуют онлайн: каким будет вторник

С 7 апреля Украина ужесточает правила пересечения границы, а, по информации НБУ, гривня снова подешевела

сегодня, 06:00 681
Автор:

• Елена Волкова

Сотню пунктов пропуска в Украине закрывают на замок, а Благовещение празднуют онлайн: каким будет вторник

Границу -  на замок. С 7 апреля Украина ужесточает правила пересечения границы. С этого дня въехать или выехать из страны можно только через 19 пунктов пропуска и только на авто. Тем временем пограничники закрывают 115 пунктов пропуска, а еще в 28-ми прекращают пешеходное сообщение. С пунктами пропуска, которые остаются функционировать, можно ознакомиться на иллюстрации.

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Гривня дешевеет. Нацбанк Украины установил официальный курс на сегодняшний день на уровне 27,23 гривен за доллар. Это на 14 копеек ниже, если сравнивать с предыдущим банковским днем. 

Праздник. В Украине отмечают большой православный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Как известно, это день, в который пред Девой Марией предстал Архангел Гавриил и сообщил о том, что она родит Спасителя человечества, младенца от Духа Святого, который станет Сыном Бога. Сейчас этот праздник входит в число 12-ти важнейших в православном мире.

Из-за ужесточения карантина власти запретили украинцам посещать праздничные богослужения, которые обещают провести в онлайн-режиме. В этот день священники по традиции выпустят в небо белых голубей как символ того, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в виде белого голубя.

- В этот день принято украшать дом цветами в знак новой жизни и непорочности.

- По преданию, в Благовещение расцветает все живое, поэтому издавна принято собирать цветы и лекарственные травы.

- Сегодня украинцы, которые соблюдают пост, могут позволить себе рыбу, растительное масло и немного красного вина.

В Благовещение, согласно поверью, не стоит:

- Убирать в доме, шить, работать в огороде и выполнять любую тяжелую работу.

- К неудаче - одалживать соль и перец.

- Нельзя занимать деньги или возвращать долги.

- Женщинам не стоит заплетать косы и наряжаться.


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Источник: comments.ua
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