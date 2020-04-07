Карантин - до лета: в Украине прогнозируют массовые увольнения и гибель бизнеса

В случае, если карантин в Украине продлят до лета и далее, количество безработных может достигнуть восьми миллионов человек. Об этом “Комментариям” рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

“Это те люди, которые сейчас сидят в отпуске за свой счет. Также напомню, что у этих людей запаса прочности буквально за месяц проживания. В связи с этим вызовы перед государством будут на несколько порядков серьезнее, нежели сама опасность коронавируса. Могут начаться голодные акции протеста и бунты (вспомните походы шахтеров на Киев в 90-х). В свою очередь, потеря работы тянет за собой неуплату ЕСВ, а значит, пенсии платить в Украине будет нечем. Нас может ожидать неприятная перспектива повторить судьбу стран Латинской Америки. Но всё же я надеюсь на благоразумие властей, которые не должны допустить подобного падения", - считает Чаленко.

В связи с "коронакризисом" сложилась ситуация, при которой безработица увеличивается в большинстве стран, потому что практически весь МиС и сфера услуг в условиях простоя перестали получать прибыль и закрылись. Сократился спрос, ограничены или прекращены транспортные связи, сократился экспорт, отмечает эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко.

"По этим причинам украинский бюджет за первые три недели марта недополучил 35% доходов, – подчеркивает эксперт. – Получше, если можно так выразиться, ситуация сложилась у рабочих государственного сектора и у остальных работающих официально, но отправленных по домам лиц, которые по закону в случае простоя будут получать 2/3 ставки. Однако и они могут подвергнуться сокращению. А бизнес для уменьшения издержек уже идет на увольнения. Если же ситуация затянется – количество безработных продолжит возрастать", - говорит Антоненко.

Эксперт считает, что, если карантин затянется, большая часть бизнеса, особенно МиС, его просто не переживет.

"Крупный бизнес, хоть и с убытками, но выживет, и мы получим перераспределение большинства сфер в пользу укрупнения. Чтобы вернуться на рынок в новых сложившихся условиях, закрывшимся представителями бизнеса потребуются время и деньги, которых может не оказаться. То же касается и восстановления уровня потребления, – предупреждает эксперт УИП. – Я не люблю делать столь негативные прогнозы, но с условно посильными потерями в масштабах страны мы выйдем из кризиса, только если он закончится максимум к концу мая. В кратко- и среднесрочной перспективе при оптимистичном развитии ситуации новые рабочие места в значимом количестве создаваться не будут".



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