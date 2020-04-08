Антирекорд коронавируса 8 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти

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В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 206 человек, и по состоянию на 9:30 утра количество инфицированных составляет 1668 украинцев. Об этом во время утреннего брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По информации МОЗ, на сегодняшний день, 8 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 52 пациента. В то же время вылечилось 35 человек.
На данный момент ситуация в регионах выглядит так:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
С этого дня министерство будет информировать о заболеваемости раз в сутки - утром.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в Нью-Йорке в минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд смертности за один день. Всего за сутки в американском штате умерли от Covid-19 731 человек. Теперь общее количество жертв коронавируса составляет 5489, что в половину больше, чем, скажем, количество жертв террористической атаки на башни-близнецы 11 сентября. Нью-Йорк сейчас один из самых пораженных регионов не только в Соединенных Штатах, но и в мире. Здесь подтвердили 142 тысячи случаев заражения коронавирусом.
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