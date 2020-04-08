Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.04.2020

BTC/USD

7297.34

ETH/USD

169.57

LTC/USD

46.11

НБУ 08.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Антирекорд коронавируса 8 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти
НОВОСТИ Все новости

Антирекорд коронавируса 8 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что за сутки диагностировали 206 новых случаев коронавируса

сегодня, 09:30 1781
Автор:

• Елена Волкова

Антирекорд коронавируса 8 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти

В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще  206  человек, и по состоянию на 9:30 утра количество инфицированных составляет 1668 украинцев. Об этом во время утреннего брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По информации МОЗ, на сегодняшний день, 8 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 52 пациента. В то же время вылечилось 35 человек.
На данный момент ситуация в регионах выглядит так:

Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
С этого дня министерство будет информировать о заболеваемости раз в сутки - утром.

picture
Как ранее сообщали “Комментарии”, в Нью-Йорке в минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд смертности за один день. Всего за сутки в американском штате умерли от Covid-19 731 человек. Теперь общее количество жертв коронавируса составляет 5489, что в половину больше, чем, скажем, количество жертв террористической атаки на башни-близнецы 11 сентября. Нью-Йорк сейчас один из самых пораженных регионов не только в Соединенных Штатах, но и в мире. Здесь подтвердили 142 тысячи случаев заражения коронавирусом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...