Антирекорд коронавируса 8 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти

В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 206 человек, и по состоянию на 9:30 утра количество инфицированных составляет 1668 украинцев. Об этом во время утреннего брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По информации МОЗ, на сегодняшний день, 8 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 52 пациента. В то же время вылечилось 35 человек.

На данный момент ситуация в регионах выглядит так:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 21 случай;

Закарпатская область - 43 случая;

Запорожская область - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев;

Кировоградская область - 57 случаев;

Киев - 256 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Львовская область - 36 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 32 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 44 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 15 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черновицкая область - 273 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

С этого дня министерство будет информировать о заболеваемости раз в сутки - утром.



Как ранее сообщали “Комментарии”, в Нью-Йорке в минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд смертности за один день. Всего за сутки в американском штате умерли от Covid-19 731 человек. Теперь общее количество жертв коронавируса составляет 5489, что в половину больше, чем, скажем, количество жертв террористической атаки на башни-близнецы 11 сентября. Нью-Йорк сейчас один из самых пораженных регионов не только в Соединенных Штатах, но и в мире. Здесь подтвердили 142 тысячи случаев заражения коронавирусом.



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