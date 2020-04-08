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Стало известно, планируют ли перенести сроки увольнения военнослужащих-срочников из-за карантина

В Министерстве обороны Украины сообщили, когда уволят срочников в запас и начнут очередной призыв

сегодня, 11:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, планируют ли перенести сроки увольнения военнослужащих-срочников из-за карантина

Срок выполнение мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки службы, остаются без изменений. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, говорится в сообщении пресс-центра Минобороны.

Так, с апреля по июль этого года из Вооруженных Сил Украины будут уволены около 6 700 военнослужащих-срочников. В Минобороны напоминают, что военнослужащих срочной службы не будут привлекать к проведению операции Объединенных сил.

По словам министра, очередной призыв граждан на срочную военную службу, согласно президентскому указу, перенесен с апреля-июня на май-июль. Как пояснил Таран, такие меры принимаются для того, чтобы не допустить распространения в стране коронавирусной инфекции.

Добавим, что всего планируется призвать и направить в войска 16 460 человек, из которых в Вооруженные Силы - 9 тыс., Национальную гвардию - 5 460, Государственную пограничную службу - 1 300 и в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский не отменил, а перенес весенний призыв в армию из-за коронавируса.


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Источник: http://www.mil.gov.ua/news/2020/04/08/vijskovosluzhbovczi-strokoviki-yaki-vidsluzhili-vstanovleni-termini-budut-zvilneni-v-zapas-vchasno/
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