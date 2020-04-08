Стало известно, планируют ли перенести сроки увольнения военнослужащих-срочников из-за карантина

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Срок выполнение мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки службы, остаются без изменений. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, говорится в сообщении пресс-центра Минобороны.
Так, с апреля по июль этого года из Вооруженных Сил Украины будут уволены около 6 700 военнослужащих-срочников. В Минобороны напоминают, что военнослужащих срочной службы не будут привлекать к проведению операции Объединенных сил.
По словам министра, очередной призыв граждан на срочную военную службу, согласно президентскому указу, перенесен с апреля-июня на май-июль. Как пояснил Таран, такие меры принимаются для того, чтобы не допустить распространения в стране коронавирусной инфекции.
Добавим, что всего планируется призвать и направить в войска 16 460 человек, из которых в Вооруженные Силы - 9 тыс., Национальную гвардию - 5 460, Государственную пограничную службу - 1 300 и в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.
Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский не отменил, а перенес весенний призыв в армию из-за коронавируса.
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