СБУ хочет продлить запрет на российские социальные сети еще на 3 года

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Специалисты СБУ выяснили, что на российских сайтах и
социальных сетях в период действия запрета стало в три раза меньше украинских
пользователей. Это, по мнению Баканова, помогает сократить аудиторию для
информационных операций российских спецслужб.
Глава СБУ заявил, что фейки в демократических странах
считаются оружием массового уничтожения, а против Украины идет гибридная война,
в том числе с помощью российских информационных атак. Поэтому нужно продлить
уже действующие санкции.
В период между 2017 и 2020 годами СБУ зафиксировала тысячи
случаев размещения деструктивного контента на платформах "Вконтакте" и
"Одноклассники".
Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль опубликовал сценарий выхода страны из карантина.
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