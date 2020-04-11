Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.04.2020

BTC/USD

6900.55

ETH/USD

159.46

LTC/USD

42.42

НБУ 11.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события СБУ хочет продлить запрет на российские социальные сети еще на 3 года
НОВОСТИ Все новости

СБУ хочет продлить запрет на российские социальные сети еще на 3 года

Прошлый запрет был введен 17 мая 2017 года

сегодня, 00:22
Автор:

• Антон Корнилов

СБУ хочет продлить запрет на российские социальные сети еще на 3 года Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил продлить санкции по отношению к российским социальным сетям и сайтам. Соответствующее предложение он вынес на Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины на официальном сайте.

Специалисты СБУ выяснили, что на российских сайтах и социальных сетях в период действия запрета стало в три раза меньше украинских пользователей. Это, по мнению Баканова, помогает сократить аудиторию для информационных операций российских спецслужб.

Глава СБУ заявил, что фейки в демократических странах считаются оружием массового уничтожения, а против Украины идет гибридная война, в том числе с помощью российских информационных атак. Поэтому нужно продлить уже действующие санкции.

В период между 2017 и 2020 годами СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Вконтакте" и "Одноклассники".

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал сценарий выхода страны из карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/7432?fbclid=IwAR1TKfjUS-YS8gVtRQ27lUprh6ikXkBLiedppJtNRrWhwtpt1lnAx3PSBIM#.6rVMzLQ5.dpbs
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...