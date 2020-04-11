СБУ хочет продлить запрет на российские социальные сети еще на 3 года

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил продлить санкции по отношению к российским социальным сетям и сайтам. Соответствующее предложение он вынес на Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины на официальном сайте.

Специалисты СБУ выяснили, что на российских сайтах и социальных сетях в период действия запрета стало в три раза меньше украинских пользователей. Это, по мнению Баканова, помогает сократить аудиторию для информационных операций российских спецслужб.

Глава СБУ заявил, что фейки в демократических странах считаются оружием массового уничтожения, а против Украины идет гибридная война, в том числе с помощью российских информационных атак. Поэтому нужно продлить уже действующие санкции.

В период между 2017 и 2020 годами СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Вконтакте" и "Одноклассники".

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал сценарий выхода страны из карантина.

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