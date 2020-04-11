В Украине резко изменится погода: метеорологи сделали предупреждение

В Украине в ближайшие 3 дня ухудшатся погодные условия, а именно, ожидаются сильные заморозки. Об этом предупреждает ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометеоцентр.

По данным Укргидрометеоцентра, ночью 11 апреля в западных и Житомирской областях, 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях будут сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) до 0-5 градусов, что соответствует II уровню опасности – оранжевому. А ночью 11-12 апреля в южных областях и на Закарпатье (11 апреля и в северных и центральных областях) прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов, это I, желтый, уровень опасности.

В свою очередь, об ухудшении погодных условий сообщила и синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в Украину идет резкое похолодание, сильный штормовой ветер и даже снег.

"Непогода припадает как раз на предпасхальную неделю. Только понедельник устоит перед фронтами и арктическим холодом - 13-го апреля еще будет солнечно и тепло, разве что в западных областях уже приблизится атмосферный фронт с дождями. А со вторника – начнется", - написала синоптик.

По прогнозам Диденко, с 14-15-го ветер перейдет на северо-западный, северный, ворвется похолодание, скорость ветра увеличится, ожидаются дожди, местами переходящие в мокрый снег.

"Во второй половине следующей недели немного потеплеет, однако не существенно. И, вообще, по предварительным прогнозам, всю неделю перед Пасхой и на саму Пасху особого тепла бесполезно ждать", - сообщила Диденко.

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