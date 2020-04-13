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Первый в Украине суд на дому и надежды Зеленского на заседание Рады: каким будет понедельник

Сегодня в Украине состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, где нардепы рассмотрят бюджет на 2020 год и отмену закона о рынке земли, а в Днепре начнется суд в приложении Zoom

сегодня, 06:10
Автор:

• Елена Волкова

Первый в Украине суд на дому и надежды Зеленского на заседание Рады: каким будет понедельник

Нардепы в сборе. Сегодня состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, где парламентарии рассмотрят семь законопроектов. В повестке дня - законы "О государственном бюджете Украины на 2020 год", "О защите населения от инфекционных болезней", 13 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли и другие вопросы. Президент Владимир Зеленский накануне сказал о своих ожиданиях от этого заседания. Глава государства надеется, что нардепы проголосуют “за” предложения правительства и станут на сторону врачей, пенсионеров и всех украинцев, которые в период пандемии оказались в тяжелом положении. 


Суд онлайн. Сегодня впервые в Украине состоится суд на дому. В Днепре компания "Трансформ Энерджи" обратилась к служителям Фемиды с иском к киевской таможне и требует не откладывать дело, перейдя в онлайн-режим в связи с карантином. Таким образом судьи начнут заслушивать стороны конфликта в рамках видеоконференции в приложении Zoom. Однако длительность заседания будет ограничена 40 минутами - по правилам приложения.

Праздники. Сегодня в мире празднуют день рок-н-ролла. У православных христиан на 13 апреля выпало начало страстной недели, а у западных христиан - Пасхальный понедельник. Именинники этого дня - Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.


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Источник: comments.ua
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