Полиция составила 3 админпротокола по факту нарушений карантина священниками

Национальная полиция Украины составила 3 административных протокола в отношении священников, которые нарушили условия карантина из-за коронавируса в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на данные главы ведомства Арсена Авакова.



Кроме того, еще в 12 случаях предполагаемых нарушений условий карантина со стороны священников материалы дела изучаются.

"Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! У нас свобода совести, но .. имейте же совесть", – говорится в сообщении МВС.

Ранее "Комментарии" писали, что за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 325 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных в нашей стране составляет 3102 украинца. По информации медиков, на сегодняшний день, 13 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 93 пациента. В то же время вылечили 97 человек. Кроме того, в статистике Минздрава не учтены данные с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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