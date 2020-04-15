Страстная неделя в Украине: что нужно сделать в Великую среду

Великая среда - последний день Страстной недели, когда можно работать. Библия гласит, что именно в этот день Иуда предал Иисуса Христа за 30 серебренников.





Сегодняшний день - крайний на этой неделе, когда из дома можно выносить мусор. Если же вы собирались начать приготовления к Пасхе, то это весьма благоприятный день для закупки продуктов. Тем, кто постится, разрешено употреблять только сырую пищу без масла. Пост в среду становится особенно строгим, вплоть до голодания.





Интересно, что наши предки в Великую среду всегда заготавливали свечи, которые защищали семью от болезней. Так что если вы хотите наполнить дом позитивной энергетикой, стоит запастись свечами именно сегодня. Тем более, что в условиях карантина Пасха обещает быть домашним праздником.





Напомним, на сайте правительства появилось постановление, которым Кабмин запрещает устраивать массовые празднования религиозного характера, в том числе и Пасхи. Согласно документу, до 24 апреля в нашей стране запрещены любые массовые мероприятия. Под них попадает и Пасха, которую в этом году католики празднуют 12 апреля, а православные - 19-го. Вне запрета - лишь мероприятия, которые необходимы для обеспечения работы власти. Однако все участники должны быть в масках или респираторах.

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