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Страстная неделя в Украине: что нужно сделать в Великую среду

Великая среда - последний день Страстной недели, когда можно работать и выносить мусор

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

Страстная неделя в Украине: что нужно сделать в Великую среду

Великая среда - последний день Страстной недели, когда можно работать. Библия гласит, что именно в этот день Иуда предал Иисуса Христа за 30 серебренников.


Сегодняшний день - крайний на этой неделе, когда из дома можно выносить мусор. Если же вы собирались начать приготовления к Пасхе, то это весьма благоприятный день для закупки продуктов. Тем, кто постится, разрешено употреблять только сырую пищу без масла. Пост в среду становится особенно строгим, вплоть до голодания.


Интересно, что наши предки в Великую среду всегда заготавливали свечи, которые защищали семью от болезней. Так что если вы хотите наполнить дом позитивной энергетикой, стоит запастись свечами  именно сегодня. Тем более, что в условиях карантина Пасха обещает быть домашним праздником.


Напомним, на сайте правительства появилось постановление, которым Кабмин запрещает устраивать массовые празднования религиозного характера, в том числе и Пасхи. Согласно документу, до 24 апреля в нашей стране запрещены любые массовые мероприятия. Под них попадает и Пасха, которую в этом году католики празднуют 12 апреля, а православные - 19-го. Вне запрета - лишь мероприятия, которые необходимы для обеспечения работы власти. Однако все участники должны быть в масках или респираторах.


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Источник: https://comments.ua/
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