Виктор Медведчук передаст нуждающимся 10 тысяч продуктовых наборов

Получат продукты, которые так остро необходимы в это трудное время, самые нуждающиеся люди. Десятки тысяч украинцев, благодаря этой помощи, смогут накрыть полноценный пасхальный стол. Продовольственные наборы адресованы пожилым и одиноким украинцам, людям с инвалидностью Киева, Киевской, Закарпатской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и других областей.



"Сейчас идет Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими – каждый решает сам. Наша семья выбирает добро", – рассказала Оксана Марченко.

Адресную помощь от Медведчука и Марченко уже начали разносить по квартирам нуждающихся активисты молодежной организации партии ОПЗЖ.

Заявки были собраны через кол-центр Благотворительного фонда Оксаны Марченко. Из-за большого количества людей, нуждающихся в помощи, в ее развозке участвовали волонтеры из молодежной организации партии.

"На сегодняшний день мы говорим только о продуктах питания. Звонков огромное количество. За 4 дня мы приняли больше 3 тысяч звонков. Просьбы разные, начиная от туалетной бумаги, заканчивая дорогостоящими медпрепаратами", – сообщил сотрудник Благотворительного фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов.

Благотворители помогают, в первую очередь, одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, для каждого из них подготовлена необходимая провизия.

"Товары первой необходимости: подсолнечное масло, макаронные изделия, сгущенка для сладкой жизни, гречка, сахар, горошек, соль, рис, чай, тушенка. То есть то, благодаря чему люди хотя бы две недели могут позволить себе никуда не выходить", – уточнила член партии ОПЗЖ Дарья Ларина.

К каждому продуктовому набору добавлена листовка с правилами, как вести себя на карантине. Рекомендации Минздрава перевели на русский язык, сообщают в пресс-службе ОПЗЖ.

Вместе с продуктами нуждающиеся получили защитные маски для снижения риска заражения коронавирусом, в случае если им придется выйти из дома.

"Абсолютно убежден, что люди, у которых в жизни все неплохо, есть по две руки, две ноги, обязаны помогать нуждающимся. Наворачиваются слезы, когда слушаешь истории жизней наших стариков. К примеру, женщина одинокая, ходить не может, родственников нет, как ей жить? У нее были запасы, но сейчас закончились. Деньги тоже закончились. А если бы мы не доставили продуктовый набор? В такое время, я считаю, что все мы должны объединяться и помогать. Кто-то возит медиков, кто-то покупает маски, продукты, кто-то это все доставляет. У кого какие есть возможности", – считает руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!