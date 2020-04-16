Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.04.2020

BTC/USD

6656.49

ETH/USD

153.05

LTC/USD

39.02

НБУ 16.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Зеленский "заказал" Раду, а Кличко усилил карантин: каким будет четверг
НОВОСТИ Все новости

Зеленский "заказал" Раду, а Кличко усилил карантин: каким будет четверг

Сегодня состоится внеочередное пленарное заседание парламента, а в связи с приближением Пасхи на въездах в Киев вводят обязательную термометрию пассажиров

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Зеленский "заказал" Раду, а Кличко усилил карантин: каким будет четверг

Внеочередное заседание Рады. Сегодня в 13:00 состоится внеочередное пленарное заседание парламента. Отмечается, что его созывают в связи с требованием президента Украины. В этот раз нардепы рассмотрят проект закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0034), проект закона Украины о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043). Также будут голосовать за проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (№2653) и другие законы. 


Ужесточение карантина. В столице в связи с приближением Пасхи с сегодняшнего дня по распоряжению мэра Виталия Кличко усиливают карантин. В частности, на въездах в столицу вводят обязательную термометрию пассажиров. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).


Праздники. Сегодня в мире отмечают День голоса, а православные умываются водой с серебром и наводят порядки дома в Чистый четверг Страстной недели. Именинник 16 апреля - Никита.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...