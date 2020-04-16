Зеленский "заказал" Раду, а Кличко усилил карантин: каким будет четверг

Внеочередное заседание Рады. Сегодня в 13:00 состоится внеочередное пленарное заседание парламента. Отмечается, что его созывают в связи с требованием президента Украины. В этот раз нардепы рассмотрят проект закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0034), проект закона Украины о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043). Также будут голосовать за проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (№2653) и другие законы.





Ужесточение карантина. В столице в связи с приближением Пасхи с сегодняшнего дня по распоряжению мэра Виталия Кличко усиливают карантин. В частности, на въездах в столицу вводят обязательную термометрию пассажиров. Это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).





Праздники. Сегодня в мире отмечают День голоса, а православные умываются водой с серебром и наводят порядки дома в Чистый четверг Страстной недели. Именинник 16 апреля - Никита.

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