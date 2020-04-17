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Страстная пятница: главные традиции в день распятия Иисуса Христа

Сегодня, в день Страстной пятницы, можно выполнять лишь одну работу, которая будет обладать целебной силой

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

Страстная пятница: главные традиции в день распятия Иисуса Христа

Сегодня у православных христиан Страстная пятница. Согласно преданию, именно в этот день Иисус был распят на кресте, после чего воскрес. “Комментарии” расскажут, что нужно непременно сделать и какие действия категорически запрещены в день покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.

Традиции. В Страстную пятницу принято молиться. Издавна существует традиция 12-ти церковных свечей, которые нужно расставить в доме ради благополучия семьи. Работать сегодня запрещено, однако можно печь куличи. Говорят, что приготовленная сегодня выпечка будет обладать целебной силой и не испортится.

Запреты. Страстная пятница - строжайший день Великого поста, в который разрешается употреблять только хлеб и воду, да и те - только после выноса Плащаницы во время вечерней службы в церкви. Стоит учесть, что под строжайшим запретом домашняя работа: готовка, стирка, уборка, шитье, вязание и прочие дела. Кроме того, не стоит стричь волосы, проводить косметические процедуры. Еще одна примета - кто плюнет на землю, от того на весь год святые отвернутся.

Напомним, на сайте правительства появилось постановление, которым Кабмин запрещает устраивать массовые празднования религиозного характера, в том числе и Пасхи. Согласно документу, до 24 апреля в нашей стране запрещены любые массовые мероприятия. Под них попадает и Пасха, которую в этом году католики празднуют 12 апреля, а православные - 19-го. Вне запрета - лишь мероприятия, которые необходимы для обеспечения работы власти. Однако все участники должны быть в масках или респираторах.


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Источник: https://comments.ua/
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