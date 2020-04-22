Новые правила карантина в Украине и воля для узников Донбасса: какой будет среда

Новые сроки карантина. На сегодняшнем заседании правительства поднимут вопрос продления карантина в Украине. Вероятнее всего, вынужденные ограничения продлят до 12 мая, о чем говорят и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, и глава Минздрава Максим Степанов. Чиновники предлагают продлить карантин, однако с некоторыми послаблениями. К примеру, уже завтра украинцам могут разрешить гулять в парках. Такие меры связаны с тем, что Украина еще не прошла пик вспышки коронавируса внутри страны, который может выпасть на начало мая.





Обмен пленными. Сегодня состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. По данным представителя Украины в политической подгруппе ТКГ Алексея Резникова, они обсудят новый список обмена, а также новые участки разведения войск, прекращение огня и вопросы водоснабжения временно оккупированных территорий Украины.

Праздники. 22 апреля - Международный день Матери-Земли, а также Международный день секретаря. Именинники сегодня - Вадим, Гавриил и Марфа.

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