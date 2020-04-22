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Кабмин продлит карантин в Украине до 11 мая – официально

На заседании Кабмина сегодня продлят карантинные ограничения в Украине, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль

сегодня, 13:36
Автор:

• Таисия Ерохина

Кабмин продлит карантин в Украине до 11 мая – официально

Правительство продлит карантин в Украине до 11 мая. Об этом стало известно во время заседания Кабинета министров Украины.

"Мы сегодня примем решение о продлении карантина до 11 мая", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, между 3 и 8 мая ожидается пик заболевания коронавирусом, поэтому завершать сейчас карантин еще рано.

Кроме того, у правительства есть план из 5 этапов, который запустят при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

"Как минимум в течение 10 дней процент выявленных случаев должен не меняться, колебаться в пределах плюс-минус 5%. Второе условие - больницы должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%", - рассказал об условиях смягчения карантина Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль считает, что после окончания карантина украинцев в течение двух лет ждет жизнь по новым правилам. Даже после окончания карантина в Украине в мае, по мнению премьера, у украинцев не должно быть заблуждений, что коронавирус отступил и нужно жить, как и раньше. Как и в других странах, в Украине может быть вторая волна заболеваемости. Поэтому украинцам придется еще долго придерживаться масочного режима, определенных правил дезинфекции, социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, общественных местах, магазинах и так далее.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=36Uq0soFkNg
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