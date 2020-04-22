Посольство США подтвердило данные Медведчука об американских биолабораториях в Украине

Посольство США в Украине подтвердило информацию, озвученную ранее председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком относительно функционирования в Украине американских биолабораторий. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломатического представительства в Facebook.

"Международный научно-технический центр в Украине – это межправительственная организация, созданная международным соглашением в октябре 1993 года. Сейчас сторонами в МНТЦ являются Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан", – говорится в документе.

В посольстве утверждают, что МНТЦ призван способствовать глобальному миру и процветанию путем совместного уменьшения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием. Кроме того, в ведомстве назвали цели подобного сотрудничества.

"Мы работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от власти предать гласности факты "сотрудничества" Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в стране.

"Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране", – сообщил политик.



А также он добавил, что, учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть основания полагать, что тайная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет задачу скрыто тестировать действия вирусов и бактерий на гражданах Украины.

Добавим, что два года назад в СМИ появилась информация о том, что биолаборатории США в Украине проходят модернизацию, на которую американское Агентство по снижению угрозы безопасности приняло решение выделить 90 млн долларов. Данные есть в информации о контракте между Агентством и частной компанией Black&Veatch, опубликованной на сайте Федеральных закупок США. Кроме того, сообщалось, что в Украине Агентство финансирует 11 биолабораторий, формально подчиненных или Минздраву, или Минобороны. По соглашению между Минобороны США и Минздравом Украины, начиная с 2005 года, местному правительству якобы запрещено раскрывать "чувствительную" информацию об американской программе, а Украина обязана передавать в Пентагон опасные патогены для биологических исследований. Также американские военные якобы получили доступ к тем государственным тайнам Украины, которые связанны с проводимыми проектами, а Минздрав Украины – обязан передавать Пентагону копии штаммов опасных патогенов.

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