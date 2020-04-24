Как защищать свою деловую репутацию и помочь тем, кто нуждается

22 апреля в Днепровском апелляционном суде закончилось очередное слушание по делу о защите деловой репутации известного бизнесмена и мецената Александра Петровского. Суд второй инстанции подтвердил, что интернет-портал “Цензор нет”, в лице его главного редактора Юрия Бутусова, распространял недостоверную информацию в отношении Петровского.



Ранее похожие решения были вынесены рядом Днепровских судов, где ответчиками, кроме главного редактора "Цензор нет" Юрия Бутусова, выступали ООО “Издательский дом украинский медиа холдинг”, собственник интернет-издания "Корреспондент.нет", ответственные лица сайта “49000” и другие интернет-ресурсы.

Иски Петровского, кроме признания распространенной информации недостоверной и ее опровержения на тех же ресурсах с пометкой “ОПРОВЕРЖЕНИЕ”, содержат также требования о денежной компенсации морального ущерба, причиненного нарушением его неимущественных прав. Напомним, что согласно украинского законодательства, защита деловой репутации гражданина осуществляется в судебном порядке. Конституция Украины определяет честь и достоинство человека как наивысшую социальную ценность и гарантирует каждому судебную защиту права на опровержение недостоверной информации. В случае признания информации недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, одновременно с её опровержением человек имеет право требовать денежную компенсацию за причиненный ему моральный ущерб.





Всего с ответчиков было взыскано около миллиона гривен. Адвокат истца Ольга Махонина заявила о том, что после получения окончательных судебных решений на стадии их исполнения стоит задача направить все взысканные с ответчиков средства на помощь семьям бойцов АТО и онкобольным детям. Таким образом, Александр Петровский продолжает создавать прецеденты защиты деловой репутации единственным законным способом - в судебном порядке. При этом все взысканные деньги направляет на благотворительность, продолжая поддерживать тех, кто остро нуждается в помощи.

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