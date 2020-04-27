Добро на шопинг, свадьбы и экспресс-перевозки на острова: в Европе смягчают карантин

Выход из карантина. Некоторые европейские страны начинают смягчать карантинные ограничения, невзирая на все еще бушующий коронавирус. Так, с сегодняшнего дня в Испании, которая до сих пор является одним из эпицентров пандемии, ослабят карантин для детей. С сегодняшнего дня им разрешены прогулки на свежем воздухе в сопровождении взрослых. Тем временем в Молдове с 27 апреля возобновят регистрацию автомобилей, браков и выдачу свидетельств о рождении. А в Хорватии стартует первая фаза выхода из карантина. В стране откроют двери все магазины (за исключением торговых центров), начинает курсировать общественный транспорт, экспресс-линии для перевозки на острова. Кроме того, откроют библиотеки, галереи и музеи.





"Антиколомойский" закон. Сегодня состоится заседание финансового комитета Верховной Рады, на котором могут присутствовать представители МВФ. Так, на предыдущем собрании нардепы рассмотрели 94% правок к “антиколомойскому” закону, после чего глава комитета Даниил Гетманцев подписал письмо к Международному валютному фонду с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банках 27 апреля.





Курс доллара. Национальный банк Украины установил официальный курс на сегодняшний день на уровне 27,14 гривен за доллар. Это на 13 копеек больше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.



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