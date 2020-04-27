Жители города Покров устроили акции в поддержку мэра Шаповала

В городе Покров Днепропетровской области в последние дни разгорелся серьезный конфликт. Силовики провели акцию устрашения против мэра Александра Шаповала и сотрудников мэрии. Прокуратура выдвинула обвинения в "присвоении бюджетных средств", а полиция провела в мэрии обыски с элементами "маски-шоу". Как пишет издание "Днепр.Главное", Шаповала задержали.

Как пишет издание, градоначальнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 17 млн грн. При том, что сумма якобы причиненного бюджету ущерба, по данным прокуратуры, составляет 1,3 млн грн.

Неблаговидную роль в действиях против мэра Покрова сыграл близкий к олигарху Коломойскому глава областного совета Олейник, который, по должности, должен развивать и защищать местное самоуправление. По данным СМИ, именно Олейник, в прошлом — сотрудник органов прокуратуры — лично курировал акцию по устрашению и задержанию мэра Покрова. А затем публично, через информресурсы областного совета, заявив о том, что информации о задержании Шаповала якобы "не отвечает действительности"

Однако акция силовиков против лидера города вызвала резкий протест горожан и многих людей в стране. Известно, что Александр Шаповал сделал очень много для развития города, превратив депрессивный шахтерский "Орджо" (прежнее самоназвание Покрова) в привлекательный европейский город.

Эффективность работы Шаповала на посту мэра Покрова наглядно иллюстрируют факты. Городской голова за несколько лет смог реформировать целый ряд важных сфер жизни Покрова. Мэру удалось провести модернизацию энергетической инфраструктуры и перевести социальную сферу на автономное отопление. Кроме того, власти города реализовали сложную программу по переводу жилья на автономное отопление, оказывая помощь жителям в установке оборудования. В итоге огромные средства, которые раньше шли на содержание централизованного теплоснабжения, перенаправили на развитие города.

В Покрове полностью реконструированы центральная площадь им. И. Сирка, бульвар, сквер, значительная часть улиц, капитально ремонтируются межквартальные территории. Реконструируются школы и строится новый детский сад. Восстановлен центральный парк, который стал любимым местом семейного досуга горожан.

В мэрии внедрили электронный документооборот, ввели реализацию и аренду городского имущества через прозрачные аукционы, запустили механизм электронных петиций горожан, начали проводить конкурсы проектов "Бюджет участия", где все жители Покрова могут предлагать свои идеи по улучшению города.

В Покрове благодаря усилиям Александра Шаповала созданы нормальные условия для местных предпринимателей. Во многом поэтому именно они начали сбор подписей к властям страны в защиту мэра. В итоге на месте советского индустриального городка создается настоящий европейский Покров, который стал предметом гордости своих жителей.





На этом фоне обвинения силовиков в адрес мэра выглядят неправдоподобно. Сразу после силовых акций против мэра жители Покрова вышли на митинг в поддержку Александра Шаповала. В городе уже собрали около тысячи подписей под обращением к Президенту и руководству силовых структур с призывом прекратить преследование городского головы Шаповала.

Реакции центральной власти на события в Покрове пока нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!