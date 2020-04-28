Новые правила денежных переводов и открытие воздушного пространства в Украине: каким будет вторник

Реформа. Сегодня вступают в силу обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, сообщает Нацбанк. Такие изменения предусматривает вступление в силу Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожение". В частности, он требует осуществлять идентификацию и верификацию плательщика, а также сопровождать перевод средств необходимым перечнем данных плательщика и получателя.

Вместе с этим, новые правила не будут применяться в отношении ряда операций. Во-первых, речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы). Во-вторых – оплате кредита в сумме до 30 тыс. грн. В-третьих, без изменений будем проводить переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы). Кроме того, требования не распространяются на все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч грн, а также снятие средств с собственного счета.

Эвакуация. 28 апреля наше государство возобновляет авиарейсы для возвращения украинцев из-за рубежа. В Украину прибудет рейс из Швеции с эвакуированными украинцами, что фактически означает открытие воздушного пространства. По решению Кабмина после возвращения домой пассажиры могут выбрать между двумя вариантами: либо согласиться на 14 дней обсервации, или установить мобильное приложение от Минцифры "Дій вдома", которое поможет проконтролировать их местонахождение.

Гривня дешевеет. Национальный банк Украины установил на 28 апреля 2020 года официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Это на 4 копейки ниже, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

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