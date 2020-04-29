Судьба 281 рынка Украины и автопробег в поддержку малого и среднего бизнеса: какой будет среда

Судьба рынков. Сегодня в Украине состоится заседание Кабмина, на котором будут обсуждать вопрос об открытии 281 продовольственного рынка. Вероятно, рынки заработают уже в субботу, однако по новым правилам. Так, в Минздраве и Минэкономики составили алгоритм санитарного контроля. Войти на рынок можно будет только при наличии маски (в том числе самодельной) или респиратора. Кроме того, на входе появятся обязательный бесконтактный температурный скрининг и емкости с антисептиками.

Протест. 29 апреля в Киеве состоится автопробег в поддержку малого и среднего бизнеса, которые переживают отнюдь не лучшие времена в условиях карантина. Об этом сообщает гражданская инициатива “Я їду з вами". Активисты возмутились неравными правами для представителей крупного и малого бизнеса, поэтому устроят митинг на авто. Таким образом предприниматели хотят напомнить власти о том, что они также нуждаются в поддержке.

Курс доллара. Национальный банк Украины установил на среду, 29 апреля, курс доллара на уровне 27,04 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел на 6 копеек.

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