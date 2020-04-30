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Внеочередное заседание Рады по требованию нардепов и дело Януковича "онлайн": каким будет четверг

Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, а в Печерском райсуде Киева состоится заседание по делу экс-президента Виктора Януковича

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Внеочередное заседание Рады по требованию нардепов и дело Януковича "онлайн": каким будет четверг

Парламент. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание на 13:30 30 апреля по требованию 159 народных депутатов. В повестку дня включены 17 вопросов, согласно обнародованному документу на сайте парламента. Так, нардепы сегодня рассмотрят 6 законопроектов о ратификации и 3 – о присоединение Украины к различным сделкам. Также в повестку дня вынесен проект постановления №3068 об обращении ВР к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций на тему осуждения продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, незаконной аннексии Крыма и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против украинцев и освобождения политических заключенных. Кроме того, будет рассматриваться законопроект №3329, который касается изменений в Налоговом кодексе Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медработников, которые борются с эпидемией COVID-19. 

Дело Януковича. В Печерском райсуде Киева состоится очередное заседание по делу экс-президента Виктора Януковича, чтобы заочно избрать ему меру пресечения. Ранее защита Януковича не явилась в суд, направив ходатайство об отложении заседания в связи с карантином. Обвинители уверяют: это категория дел, которая рассматривается безотлагательно, поэтому прокуратура подала ходатайство об онлайн-трансляции заседания, которое состоится сегодня в 11:00. Напомним, за государственную измену Януковичу грозит пожизненное заключение.

Курс гривни. Национальный банк Украины на 30 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.


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Источник: https://comments.ua/
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