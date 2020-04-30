Виктор Медведчук и Оксана Марченко помогли ветеранам-чернобыльцам

Благотворительный Фонд Оксаны Марченко закупил и передал продуктовую помощь ветеранам-чернобыльцам.

В Белой Церкви ветераны каждый год собираются у памятных мест, чтобы почтить память погибших героев. В этом году из-за карантина вспоминать трагедию пришлось дома. В трудные времена помощь участникам чернобыльских событий особенно важна. Местные активисты попросили у благотворителей привезти продуктовые наборы, которые работники Фонда и раздали нуждающимся.

Представитель Фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов рассказал: "Оксана Марченко решила передать сюда, для ветеранов-ликвидаторов вот эти наши продуктовые наборы, которые мы раздаем среди ветеранов, пенсионеров. Мы сегодня сюда приехали, потому что это все же люди, герои, благодаря которым мы живем".





Отмечается, что для Оксаны Марченко Чернобыльская катастрофа — личная история. Ее отец участвовал в ликвидации последствий аварии.

В целом Фонд уже приобрел более 10 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных семей по всей Украине.

Алексей Басманов добавил: "Мы сейчас везде ездим. Обращаются отовсюду. Обращаются и больницы, мы помогаем, чем можем. Обращаются и ветераны, и пенсионеры. Мы были недавно в Виннице, куда отвозили помощь нашим маленьким детям".

В ближайшие дни волонтеры планируют доставить продукты в Донецк, Измаил и Винницу.





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