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Виктор Медведчук и Оксана Марченко помогли ветеранам-чернобыльцам

Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко передали помощь ликвидаторам Чернобыльской аварии в Белой Церкви

сегодня, 12:56
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Виктор Медведчук и Оксана Марченко помогли ветеранам-чернобыльцам

Благотворительный Фонд Оксаны Марченко закупил и передал продуктовую помощь ветеранам-чернобыльцам. 

В Белой Церкви ветераны каждый год собираются у памятных мест, чтобы почтить память погибших героев. В этом году из-за карантина вспоминать трагедию пришлось дома. В трудные времена помощь участникам чернобыльских событий особенно важна. Местные активисты попросили у благотворителей привезти продуктовые наборы, которые работники Фонда и раздали нуждающимся.

Представитель Фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов рассказал: "Оксана Марченко решила передать сюда, для ветеранов-ликвидаторов вот эти наши продуктовые наборы, которые мы раздаем среди ветеранов, пенсионеров. Мы сегодня сюда приехали, потому что это все же люди, герои, благодаря которым мы живем".

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Отмечается, что для Оксаны Марченко Чернобыльская катастрофа — личная история. Ее отец участвовал в ликвидации последствий аварии.

В целом Фонд уже приобрел более 10 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных семей по всей Украине.  

Алексей Басманов добавил: "Мы сейчас везде ездим. Обращаются отовсюду. Обращаются и больницы, мы помогаем, чем можем. Обращаются и ветераны, и пенсионеры. Мы были недавно в Виннице, куда отвозили помощь нашим маленьким детям".

В ближайшие дни волонтеры планируют доставить продукты в Донецк, Измаил и Винницу.



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Источник: https://zik.ua/news/ludyna/rodyna_oksany_marchenko_ta_viktora_medvedchuka_peredala_adresnu_dopomohu_dlia_veteraniv_chornobyltsiv_u_bilii_tserkvi_966769
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