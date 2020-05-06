Региональная футбольная ассоциация опровергла информацию Кочетова о деньгах УЕФА на борьбу с коронавирусом

В ассоциации футбола Тернопольской области внесли ясность в вопрос финансирования, которое Украина получает от УЕФА по программе HatTrick, а также дали пояснения относительно возможности тратить эти средства на борьбу с пандемией коронавирус. Об этом говорится на сайте АФТ.



Как рассказали в ассоциации, вопрос финансирования УЕФА поднимался во время совещания президента Украинской Ассоциации футбола Андрея Павелко с руководителями региональных футбольных ассоциаций. И добавили, что УЕФА принял решение предоставить национальным ассоциациям большую гибкость в использовании финансирования, предусмотренного программой HatTrick.

Цель такого решения – помочь странам-участникам нивелировать негативные последствия пандемии коронавирус.

"Речь о плановом финансировании УАФ (в рамках планируемого ежегодного объема), которое, как и ранее, ожидается в конце текущего - начале следующего года. Об увеличении финансирования или же об ускорении графика получения средств речь не идет", - подчеркнули в ассоциации.

Вместе с тем, Игорь Кочетов, который делает заявления по этому поводу, участия в обсуждении вопроса не принимал. И, как следствие, распространил ложные выводы, отмечают в ассоциации.

"В СМИ он распространил информацию, не соответствующую действительности, о якобы долгах УЕФА перед Украиной и даже написал по этому поводу письмо в УЕФА", - заявили в АФТ, добавляя, что поступок Кочетова ставит под сомнение его профессиональные качества и может дискредитировать Украину в глазах международного футбольного сообщества.

"Считаем такую ситуацию недопустимой и просим медиа освещать только объективные факты от первоисточника", - призвали в ассоциации.

Напомним, ранее, Кочетов сделал заявление в СМИ о том, что УЕФА якобы предусмотрело отдельное и дополнительное финансирование для Украины на борьбу с COVID-19 и обратился к европейской ассоциации с требованием предоставить ему объяснения по этому поводу. От УАФ же Кочетов требовал сведений, куда будут потрачены эти якобы дополнительные деньги.

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