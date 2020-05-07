Суркису могут запретить вьезд в ЕС по причине футбольной коррупции, - The Sports Daily

Имя народного депутата и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса попало в список финансовых расследований ФБР. Об этом стало известно из статьи американского издания The Sports Daily.



Журналисты напомнили, что Суркис начал карьеру футбольного чиновника вместе со знаменитым, а теперь несколько одиозным Мишелем Платини - бывшим президентом УЕФА.

"Григорий Суркис оказал ему большую помощь в то время, когда Платини еще только баллотировался на пост главы УЕФА. Стоит отметить, что Платини во время своей предвыборной кампании посетил Киев 15 раз. Таким образом, можно сказать, что Григорий Суркис фактически спонсировал выборы француза", - говорится в статье.

После того, как Платини возглавил УЕФА, Украина и Польша получили право на проведение Евро-2012, напоминает издание.

"Кроме того, консалтинговым фирмам, связанным с Григорием Суркисом, сразу же повезло получить крупные контракты на сумму примерно в 200 миллионов евро. Причем совершенно понятно, что фактическая стоимость выполненных работ по крайней мере была на порядок меньше", - говорится в сообщении.

Когда ФБР начало расследование против президента ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини, оба ушли в отставку из-за коррупционных скандалов.

"Отдел ФБР, который занимался этим финансовым расследованием, представил результаты своей работы со всеми доказательствами и отчетами, а Григорий Суркис был в списке тех, кто мог участвовать в коррупционных действиях", - говорится в статье.

Александр Чеферин, который заменил Платини на посту главы УЕФА, инициировал внутреннее расследование. Издание The Sports Daily, ссылаясь на предварительные его данные, утверждает, что "по предварительным данным, Платини и Суркис могли быть причастны к растрате около 150 миллионов евро, при том, что Суркис якобы потратил только около 20 миллионов евро на предвыборную программу Платини".

"Есть еще одна важная деталь, которая подтверждает, что Суркис, Платини и Блаттер были действительно в тесных взаимоотношениях. Главы УЕФА и ФИФА неожиданно решили попросить президента Украины Виктора Януковича и влиятельного олигарха Рината Ахметова сделать Суркиса Почетным Президентом Федерации футбола Украины (ФФУ). Такое решение позволило Суркису какое-то время работать в ФИФА и УЕФА без каких-либо проблем", - говорится в статье.

Сейчас же автор материала Тэд Винстер прогнозирует "печальное будущее для Суркиса, если внутреннее расследование в УЕФА подтвердит информацию о его возможной причастности к коррупции". Одно из возможных последствий для Суркиса, по словам журналиста - запрет въезда в Европейский Союз.

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