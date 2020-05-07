Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» после скандальных высказываний в российском фильме

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко засветились в российском фильме, а после этого спортсмены попали в базу сайта "Миротворец", который исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

На сайте "Миротворец" в отношении боксеров предъявлено, в частности, "отрицание российской агрессии", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", "манипуляция общественно значимой информацией".

Отметим, что фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес", в котором снялись боксеры, является документальным. Как пишет ВВС, спортсмены заявили в фильме, что россияне и украинцы - "один народ". Кроме того, украинские боксеры вместе с представителями российского спорта размышляют в киноленте о "вере, дружбе, братьях во Христе", которые в "нелегкое время для канонической православной церкви Украины" остаются преданными Богу, вере и Отчизне.

Ранее "Комментарии" писали, что боксер Усик заявил, что ему Зеленского не жаль.

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