Житомирский облавтодор и компания Автострада Максима Шкиля подписали договор на поставку асфальта с неработающего завода - СМИ

Чтобы победить в тендере на строительство международной трассы М-21, компания "Автострада", которую связывают с Максимом Шкилем, подписала договор на поставку асфальта с заброшенного завода Житомирского облавтодора. Об этом сообщает "24 канал". Строительство трассы М-21: Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский оказалось под угрозой.

Главное условие для участия в конкурсе на строительство дороги - наличие у подрядчика вблизи объекта асфальтобетонного завода. Как утверждают журналисты, сейчас тендерная комиссия не допускает к конкурсу компании, у которых есть свои предприятия по производству асфальта. Вместо этого, выиграть тендер может предприятие "Автострада", связанное с Максимом Шкилем, которое арендует почти уничтоженный завод, принадлежащий Житомирскому облавтодору. Компании, которые могут составить конкуренцию во время тендерных закупок, якобы отклоняет председатель Житомирской службы автомобильных дорог. Таким образом компания "Автострада" фактически может получить право строить международную трассу из асфальта, изготовленного на заброшенном предприятии, говорится в сюжете "24 канала". Правда, по словам 1-го заместителя директора ГосдорНИИ Анатолия Цинки, еще в марте завод работал.

Председатель Службы автомобильных дорог в Житомирской области Сергей Заика утверждает, что невозможно проверить заводы всех подрядчиков: "Если в документах есть сертификат, аттестат на завод, все официально - оно висит на Prozorro. Мы его смотрим, проверяем. Если оно есть, то есть. Но никто, никаких комиссий, поверьте мне, не создает и не ездим. Если мы будем по всем областям и по всей Украине проверять наличие техники в живую, мы не в состоянии будем все это сделать".

Вместе с тем, эксперты отрасли призывают допустить к конкурсу те компании, которые имеют реальные производственные мощности и могут качественно ремонтировать украинские дороги.

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