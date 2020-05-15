Миллиард в "подарок" для Украины от ЕС и будущее футбола в режиме онлайн: какой будет пятница

Помощь. Европарламент сегодня в ускоренном режиме рассмотрит вопрос о предоставлении помощи в размере 3 млрд евро 10-ти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе. Почти половину этих денег - 1,2 миллиарда - обещают Украине на преодоление кризиса, вызванного COVID-19. Однако для того, чтобы это решение вступило в силу, его должны поддержать Европейский парламент и Европейский Совет.

Будущее украинского футбола. Сегодня в Сети состоится онлайн-заседание Украинской футбольной премьер-лиги, на котором обсудят, как доигрывать национальный чемпионат. В конце мая клубы Премьер-лиги хотят возобновить чемпионат Украины, который пришлось прервать из-за карантина, чтобы завершить его в июле.

День чипсов и чулок. В этот день в мире отмечают Международный день семьи, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, а также Международный день климата и Международный день виртуального помощника. Тем временем в США празднуют День памяти блюстителей порядка, День транспортного обеспечения обороны, День пиццерийной вечеринки, День шоколадных чипсов, День исчезающих видов животных, День нейлоновых чулок и День соломенной шляпы. Православная церковь 15 мая чтит память Бориса и Глеба – младших сыновей Владимира – крестителя Киевской Руси. А именинники этого дня - Борис, Афанасий, Глеб, Давид, Зоя, Роман и Михаил.

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