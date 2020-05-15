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McDonald's будет выглядеть совершенно иначе: что изменится после окончания карантина

Карантин из-за коронавируса кардинально изменил привычные для многих людей вещи

сегодня, 05:30
Автор:

• Татьяна Веремеева

McDonald's будет выглядеть совершенно иначе: что изменится после окончания карантина

После того, как рестораны быстрого питания McDonald's вновь откроются для посетителей, клиенты увидят много нововведений. Например, на полу появятся специальные наклейки с призывами придерживаться безопасной дистанции. Также сотрудники заведений будут обслуживать посетителей только в масках и могут попросить вам отойти от других людей. Об этом пишет CNN.

Сеть ресторанов McDonald's готовится к открытию на фоне ослаблений карантина из-за коронавируса. В частности американские рестораны уже получили письма с руководством о том, как им придется работать в оказался в распоряжении CNN Business, изложены минимальные санитарные и социальные требования, которые каждый должен выполнить перед открытием своих ресторанов. О содержании инструкции впервые сообщила газета The Wall Street Journal, основными пунктами стали такие:

1. Напольные наклейки должны помочь людям соблюдать дистанцию в ресторанах.
2. Франчайзи, которые оперируют более чем 90% всех McDonald's по всему миру , должны будут оплачивать свои собственные поставки, говорится в документе.
3. В справочнике также подробно описано, как поддерживать чистоту ресторанов. Описаны также рекомендации, как заставить посетителей придерживаться дистанции в 1,5-2 метра и использовать средства индивидуальной защиты.
4.Сотрудники заведений должны чистить и дезинфицировать столы после каждого использования и туалеты каждые 30 минут. McDonald's рекомендует использовать лист отслеживания для документирования чисток. Сотрудники должны мыть руки каждый час. Рестораны не должны включать свои киоски с сенсорными экранами, но если они это делают, эти экраны и клавиатурные колодки должны быть очищены после каждого использования.
5. Руководство по эксплуатации описывает способы для операторов ресторанов, чтобы держать клиентов на расстоянии: они должны закрыть некоторые столы и зоны отдыха и использовать наклейки на пол, чтобы отметить "четко узнаваемые пути", которые будут держать клиентов на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга во время ожидания в очереди. Рестораны также должны оставлять закрытыми игровые площадки и отключать любые интерактивные игры.
6. Сотрудники, которые работают с едой или обслуживают гостей, должны носить перчатки.
7. Придется закрыть бары самообслуживания с напитками. Вместо этого сотрудники должны разливать напитки для клиентов.
8. Руководство также предусматривает использование средств индивидуальной защиты для сотрудников. Работники должны носить маски для лица или лицевые покрытия, а все сотрудники, которые обращаются с едой или обслуживанием, должны носить перчатки.

Ранее "Комментарии" писали, что производитель автомобилей Ford нашел способ, как бороться с изменениями климата. Теперь автомобильные запчасти компании будут изготавливаться из переработанных кофейных отходов из McDonald's. Представители Ford рассказали, что переработкой отходов в биопластик займутся в специальной лаборатории.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/05/14/business/mcdonalds-reopening-instructions-coronavirus/index.html
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