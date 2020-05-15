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Украинцам стали чаще продавать нелегальные сигареты, - СМИ

За минувший год у уличных торговцев украинцы купили 3,5 млрд штук нелегальных сигарет, - исследование

сегодня, 10:31
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Украинцам стали чаще продавать нелегальные сигареты, - СМИ

Украинцам стали чаще продавать нелегальные сигареты. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Kantar. С 2017 года объемы нелегальной продукции на табачном рынке выросли до 7%,  пишут Украинские новости.

Еще в 2017 году нелегальная продукция на табачном рынке Украины составляла около 1,1%. Но затем ситуация начала ухудшаться и уже к 2019 году этот показатель вырос до 7%. При этом более трети нелегальных сигарет, а именно 3,5 млрд штук, украинцы купили у уличных торговцев.  

Теневой табачный бизнес ударил и по украинскому бюджету. В 2019 году из-за нелегальной торговли бюджет недополучил почти 5 млрд грн.

"Обнаруженные нами контрабандные и поддельные сигареты в подавляющем большинстве реализуются через уличных торговцев, киоски и открытые рынки. Реже их можно встретить в супермаркетах и специализированных магазинах", - отметила руководитель проекта Kantar "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине" Ольга Чернюшок.

Специалисты отмечают, что табачная отрасль сейчас - одна из самых зарегулированных в Украине. Производители, например,  не имеют права рекламировать свою продукцию, продавать ее несовершеннолетним, а также платят высокие налоги, размер которых достигает 70% стоимости каждой пачки.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Турции запретили импорт электронных сигарет.

Фото: TUT.by


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Источник: https://ukranews.com/news/702441-po-dannym-issledovaniya-kantar-na-konets-2016-goda-na-nelegalnuyu-produktsiyu-prihodilos-1-1
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