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Скандал с суррогатным материнством: новорожденных в отеле навестила обмудсмен Денисова

Из-за карантина и закрытых границ родители не могут забрать из Украины полсотни детей, рожденных от суррогатных матерей

сегодня, 14:03
Автор:

• Виолетта Комаровская

Скандал с суррогатным материнством: новорожденных в отеле навестила обмудсмен Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова проверила, в каких условиях живут новорожденные малыши, которые появились на свет от суррогатных матерей и не могут попасть к своим родителям из-за карантина. Условиями содержания уполномоченная по правам человека осталась довольна.

46 детей, которых украинки родили для иностранцев, оказались в заложниках ситуации. Родители не могут забрать своих детей из-за закрытых границ. Малышей временно поселили в столичном отеле "Венеция". Туда и отправилась с инспекцией Денисова. 

"Детки, на мой взгляд, находятся в хороших условиях. Все ухоженные. Для каждого есть свой журнал, куда пишут, когда поступил малыш, с каким весом, как кушает, рекомендации врачей", - рассказала Людмила Денисова после посещения отеля. 

Самому старшему малышу - 3 месяца. Его должны были забрать родители в тот момент, когда Китай закрыл границы, но не смогли выехать. Сейчас они обратились к омбудсмену с просьбой помочь им забрать ребенка.

"Есть определенные проблемы по легализации этих детей. Мы поможем с этим, есть выводы врачей, которые подтверждают, что это их дети", - говорит омбудсмен.

Кроме того к Денисовой обратились еще 9 супружеских пар, которые также хотят забрать своих малышей домой и ждут разрешения на выезд. Уполномоченная по правам человека призвала других родителей также связаться с ней, чтобы получить необходимую помощь.

Скандал вокруг отеля "Венеция" разгорелся после того, как одна из клиник опубликовала ролик с малышами, которые были рождены суррогатными матерями в Украине и не могут попасть в свои семьи за границей. В МВД заявили, что Украина обязана урегулировать вопрос с суррогатным материнством на законодательном уровне, а детский омбудсмен Николай Кулеба возмутился, что Украина превращается в экспортера младенцев. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что детям-сиротам на Донбассе выдали российские паспорта


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Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/
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