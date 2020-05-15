Куда начнут летать украинские самолеты и места во власти для "Студии Квартал 95": какой была пятница

Авиасообщение. Первыми странами, куда полетят самолеты с украинскими туристами, могут стать Египет, Грузия и Турция. Об этом рассказала спикер украинского Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова. По ее словам, переговоры о возобновлении авиасообщения уже ведутся. Согласовать все детали пытаются представители министерства, Госавиаслужбы и авиакомпаний. Поднимается вопрос и регулярных перевозок, а именно - когда их можно будет возобновить в полном объеме. Но прежде всего, речь идет о чартерных рейсах, которые зачастую используют для перевозки туристов и туристических групп. Первыми странами, с которыми Украина может возобновить авиасообщение, могут стать Грузия, Турция и Египет, где туристический сезон стартует с 1 июля.

Коммуналка. Задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) стремительно растет. На кризис неплатежей наложился корона-кризис. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты проанализировали, достаточно ли делает власть, чтобы облегчить в этот сложный период жизни потребителей и не уничтожить поставщиков услуг.

Нарушитель карантина. Сегодня в киевском супермаркете по ул. Кудряшова произошел конфликт, который перерос в угрозу убийством. Охранник сделал замечание одному из покупателей, который зашел без маски. В ответ тот достал из кармана не средство индивидуальной защиты, а гранату. Как рассказали правоохранители, между охранником и 38-летним уроженцем Черкасской области произошел конфликт, в результате которого он достал предмет, похожий на боевую гранату, и начал угрожать сотрудникам супермаркета. В результате, на место прибыл наряд полиции: нарушителя задержали, а гранату, а также две сигнальные ракеты направили на экспертизу. По предварительным данным, мужчина угрожал людям настоящей "РГД-5".

Люди Зеленского. В течение первого года президентства Владимира Зеленского государственные должности получили более 30 человек, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, а также сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины. Отмечается, что из этого числа 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95". В КИУ отметили, что до этого большинство нынешних деятелей не имели опыта работы в государственной сфере. Речь идет о нардепах, должностях помощников, заместителей и руководителей Офиса президента, местах работы в органах безопасности Украины, центральных органах исполнительной власти, или же членстве в наблюдательных советах и комитетах. Полный перечень имен и должностей опубликован на сайте КИУ.

Реформа. Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал Белую книгу "Будущее регулирования деятельности ломбардов". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот секторальный документ о правилах работы ломбардов после того, как Нацбанк станет регулятором рынков небанковских финансовых услуг. В частности, одним из нововведений для ломбардов является разрешение на совершение обменных операций с валютой.

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