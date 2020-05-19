Вероятная причина обвала дома в Одессе и вспышка коронавируса в российской психбольнице: новости, которые вы могли пропустить

Обвал дома в Одессе

Дом, который рухнул накануне в Одессе, мог разрушиться из-за строительных работ неподалеку. Об этом рассказал руководитель областной полиции Олег Бех. Вероятно, рядом проводили земляные работы и движение грунта спровоцировало падение крыши, а затем и стены. На строительном участке полицейские обнаружили экскаватор. Однако водителя на месте уже не было. Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежит техника и действительно ли она может быть причастна к обвалу. Напомним, что никто из жителей дома не пострадал. Всего разрушено 4 квартиры.









Вспышка коронавируса в психбольнице

Вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате в российском Санкт-Петербурге. Диагноз подтвердился у 467 человек. Из них 411 - это проживающие в интернате, еще 56 - сотрудники заведения. Об этом сообщили в Комитете социальной политики города. В общем в Санкт-Петербурге зафиксировали почти 11 тысяч случаев COVID-19. После российской столицы и Московской области это самый высокий показатель.





Смягчение карантина в Европе

Чехия и Словакия частично открывают границы. Об этом пишет DW. Уже 26 мая досмотр на чешских границах будут проводить только выборочно, говорит министр здравоохранения Адам Войтех. Но все же пропускать будут только тех, у кого будет отрицательный тест на коронавирус. Подобное правило будет действовать, как минимум, до 8 июня. После его могут отменить для граждан стран, где случаев коронавируса сравнительно не так много. Это Хорватия, Австрия и Словакия. В самой Словакии премьер объявил, что уже с четверга, 21 мая, граждане могут на один день съездить в Австрию, Чехию, Германию, Хорватию, Польшу, Венгрию, Швейцарию и Словению и при этом не обязаны будут сидеть по приезду две недели на карантине.





Докторская степень для лабрадора

Лабрадор в США получил докторскую степень. С 2014 года пес работал терапевтом в Колледже ветеринарной медицины и помогал людям, страдающим психическими заболеваниями, сообщает ABC News. Ему 8 лет и большую часть своей жизни от посвятил своей работе. Лабрадор так или иначе был задействован в более чем 7,5 тысячах индивидуальных и групповых консультациях. За этого его и решили отметить докторской степенью, которую вручили во время виртуальной церемонии. "Многие из наших пациентов, к сожалению, хорошее отношение со стороны людей видят не всегда, а вот рядом с собакой они чувствуют себя в безопасности", - рассказал врач-консультант.





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