Беланов, Блохин и Шевченко подписали открытое обращение к депутатам Верховной Рады из-за информационной войны против УАФ

Три обладателя "Золотого мяча" Игорь Беланов, Олег Блохин и Андрей Шевченко подписали открытое обращение к депутатам Верховной Рады и председателю парламента Дмитрию Разумкову. В нем легенды украинского футбола заявили о своей позиции относительно двухлетней информационной войны и политического давления, что оказывается на украинский футбол. Обращение на своей странице в Facebook опубликовал Игорь Беланов.

В документе указано, что уже больше 2 лет продолжается масштабная информационная война против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одной из главных тем для манипуляций в рамках этой грязной кампании стала государственная программа по развитию футбольной инфраструктуры Украины.

"Со созданием в конце прошлого года в Верховной Раде Временной специальной следственной комиссии (ВСК) мы надеялись, что народные депутаты в сотрудничестве с правоохранительными органами изучат все аспекты реализации этой программы и дадут четкие ответы на вопросы: имели здесь место злоупотребления, или все обвинения на адрес УАФ были надуманные, - говорится в сообщении. - Поэтому мы сознательно не комментировали деятельность ВСК с момента ее создания, чтобы наша позиция не была расценена как давление на членов ВСК Верховной Рады".

Однако полгода - достаточный срок, чтобы разобраться в проблеме, считают спортсмены

"В течение шести месяцев работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме. Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола" , - заявляется в обращении.

Обладатели "Золотого мяча" отметили, что для некоторых лиц важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, но не объективные результаты ее работы. Поэтому Беланов, Блохин и Шевченко попросили ни в коем случае не допустить политизации работы ВСК и исключить политику как такую по этому вопросу при рассмотрении предложения о продлении работы комиссии..

Отметим, что футбольная ВСК была создана 6 месяцев назад, ее полномочия истекли 15 мая. За это время Комиссия не подготовила итогового отчета, однако СМИ писали о том, что отдельные члены ВСК дискредитировали себя связью с Григорием Суркисом.

Добавим, что по информации народных депутатов, голосов в поддержку этой ВСК в Раде нет.

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