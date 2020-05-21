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Бизнесмен Игорь Тынный призывает усилить ответственность за загрязнение природы

Украина - единственная страна Европы, где производители не несут ответственности за загрязнение окружающей среды обертками и упаковками, - Тынный

сегодня, 12:50
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Бизнесмен Игорь Тынный призывает усилить ответственность за загрязнение природы

Предприниматель Игорь Тынный призывает усилить ответственность за загрязнение природы. Сейчас Украина - это единственная страна, где производители не беспокоятся о том, что будет с упаковками от их продуктов после продажи. Соответственно, мусор попадает в окружающую среду, а ответственность за загрязнение природы никто не несет, рассказал соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ) в интервью "Першій шпальті".

Денег на переработку бытового мусора сейчас в Украине тратится крайне мало, считает Тынный. Это касается и бизнеса и простых граждан. 

"Среднестатистический европеец тратит в год 115-120 евро (это с каждого человека) на обращение с его бытовыми отходами. В то же время среднестатистический житель Киева сейчас не тратит даже 5 евро в год. Когда производитель выпускает какую-то продукцию, которую позже надо будет утилизировать, он сразу в себестоимость продукции при продаже закладывает определенный процент. Для того, чтобы позже эту ненужную вещь, когда она выйдет из строя, можно было утилизировать", - отметил бизнесмен.

Людям придется платить, если они хотят жить в чистой стране, говорит Тынный. Иного пути в цивилизованном мире не существует. Самый действенный метод борьбы с загрязнением окружающей среды - утилизация и переработка мусора, внедрение зеленой энергетики и отказ от традиционной и более вредной - угольной и атомной. Чтобы все это стало возможно в Украине, необходимо менять законодательство. 

"Я занимаюсь возобновляемой энергетикой в ​​сфере обращения с отходами, то есть мусором. И мне кажется, что украинское законодательство в этом направлении несовершенно его надо переделывать. Это, наверное, не нравится тем игрокам, которые сейчас зарабатывают на традиционной энергетике и не хотят платить за свои отходы и мусор", - отметил соучредитель УАВЕ.

Ранее Игорь Тынный объяснил, почему Украина остается страной, в которой мусора больше всего в Европе, и как это можно изменить. Он считает, что ответственность за загрязнение природы в стране слишком маленькая. Необходима действенная уголовная и административная ответственность.

"Выбросил окурок из окна автомобиля - штраф 2 тыс грн. Выбросил грузовик мусора в овраг - штраф 10 тыс грн за тонну и неделю общественных работ в оранжевой робе. Выбросил опасные отходы - три-пять лет лишения свободы. Организовал свалку в лесу - конфискация имущества", - говорит Тынный.

Одновременно в Украине нужно ввести действенные современные механизмы обращения с упаковкой, говорит предприниматель, а также механизмы сортировки мусора, запуска рынка вторичного сырья и открытия мусоросжигательных заводов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о штрафах, которые действуют в Украине за неправильное обращение с мусором. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lg7b95Rbxy4
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