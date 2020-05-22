Покров после трансформации стал самым комфортным городом в стране – Голик

Всего за 4 года скромный город с населением 40 тыс человек из ничем не примечательного райцентра с разбитыми дорогами и коммунальными проблемами превратился в самый комфортный город в стране. Юрий Голик, занимавший пост советника главы Днепропетровской ОГА в 2015-2019 годах, показал в Facebook результаты перемен.

"Просто красивые фото небольшого города, измененного за четыре года - с 2015 по 2019 год - до неузнаваемости и продолжающего меняться. Это - Покров в Днепропетровской области. Самый комфортный город в стране из числа не областных центров", - пишет он.

В 2015 году, когда главой Днепропетровской обладминистрации стал Валентин Резниченко, а выборы мэра в Покрове выиграл Александр Шаповал, началась модернизация города. В сжатые сроки удалось обновить теплосети и привлечь инвестора, построившего в Покрове первую котельную на альтернативных источниках энергии.

Впервые за 40 лет тут построили новый детский садик, а школы прошли полную реконструкцию, превратившись в современные инклюзивные центры, куда ученикам хочется ходить. Капитально отремонтировали основные дороги и полностью перестроили Центральный парк.

Все это стало возможным благодаря децентрализации и поддержке Днепр ОГА.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в Днепре в 2017 году открыли Аллею памяти героев, отдавших свою жизнь за независимость в российско-украинской войне.

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