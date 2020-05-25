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Главная Новости Общество события Разрушающий шторм в Австралии и президент - нарушитель карантина: новости, которые вы могли пропустить
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Разрушающий шторм в Австралии и президент - нарушитель карантина: новости, которые вы могли пропустить

Шторм в Австралии синоптики назвали сильнейшим в регионе за последние 10 лет

сегодня, 08:38
Автор:

• Виолетта Комаровская

Разрушающий шторм в Австралии и президент - нарушитель карантина: новости, которые вы могли пропустить

Шторм в Австралии

Сильнейший за последние 10 лет шторм в Австралии обесточил более 50 тысяч домов. Стихия обрушилась на западные регионы страны. Ветер оборвал провода и повредил систему электроснабжения, сообщили в сетевой компании Western power. "Наши бригады всю ночь устраняли неполадки и боролись с последствиями аварий. Изначально от электричества были отключены 62 тысячи домов", - говорится в заявлении. Самый мощный удар стихии приняли на себя города Дансборо, Маргарет-Ривер, а также Петра - административный центр штата. По прогнозам австралийских синоптиков, уже к вечеру понедельника, 25 мая, шторм должен утихнуть. 


Запрет на въезд

В США закрывают границы для бразильцев и туристов, посетивших Бразилию. Американцы опасаются новой волны коронавируса. Именно Бразилия за последнее время стала эпицентром распространения COVID-19 в Южной Америке. Запрет на въезд начнет действовать уже в четверг, 28 мая, сообщает CNBC, ссылаясь на распоряжение президента Дональда Трампа. Не будут пускать тех, кто посещал Бразилию в течении последних 14 дней перед въездом в США. "Новые ограничения не касаются коммерческих визитов и поездок", - добавила спикер Белого дома Кейли Макинани. Напомним, что в Бразилии сейчас около 332 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в мире после США.      


Президент-нарушитель

На нарушении правил карантина в Австрии поймали президента с женой. Они отдыхали в ресторане в запрещенное время. Полиция как раз совершала ночной обход, когда на глаза им попался именитый нарушитель. По новым карантинным правилам все рестораны и кафе должны работать до 23 часов. После обслуживать посетителе запрещено. Александер Ван дер Беллен находился в заведении после этого времени и употреблял с супругой напитки. Сам он опираться не стал, свою ошибку осознал и объяснил, что просто заболтался с женой и не заметил, как пролетело время. 


Богатства Марии-Антуанетты

В Версале продали обеденную салфетку и дорожный сундук, некогда принадлежавшие королеве Франции Марии-Антуанетте. Личные вещи ушли с молотка на аукционе. А новым владельцам они достались, в общей сложности, за 60 тысяч евро. Всего в Версале распродали около 180 лотов, которые принадлежали различным представителям династии Бурбонов, а также Орлеанского дома. Это и личные вещи и украшения, книги, скульптуры и портреты. Лотом, который имеет самую большую историческую ценность, кураторы аукциона назвали королевскую салфетку. Она украшена лилиями и розами и именно эту салфетку Мария-Антуанетта использовала во время торжественного обеда, когда короновали ее супруга Людовика XVI в 1775 году. Изначально салфетку собирались продать за 3 тысячи евро, но, в итоге, получили в 5 раз больше. 


Также узнайте, что обещают звезды для всех знаков зодиака на понедельник, 25 мая. 


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Источник: https://comments.ua/
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