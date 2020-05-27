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Вознесение Господне: когда отмечать и чего нельзя делать

В праздник Вознесения не стоит делать тяжелую работу по дому и можно понаблюдать за птицами, чтобы предсказать погоду

27 мая 2020, 08:56 comments1789
Автор:

Виолетта Комаровская

Вознесение Господне: когда отмечать и чего нельзя делать

Вознесение Господне в 2020 году православная церковь отмечает в четверг, 28 мая. Как говорится в церковном учении, в этот день земное служение Иисуса Христоса закончилось и он взошел на небо. 

Праздник Вознесения - один из 12 главных праздников у христиан. Конкретной даты в церковном календаре он не имеет. Ежегодного его отмечают на сороковой день после Пасхи. 

Церковные служители призывают в этот день обязательно посетить храм и посвятить день молитвам. Христиане верят, что если попросить прощения за все обиды, нанесенные родным и соседям, то именно в день Вознесения они будут обязательно прощены. 

Ранее существовала традиция - вечером, когда вся семья собиралась за ужином, одну тарелку обязательно оставляли пустой. Люди верили, что в ночь после Вознесения духи умерших спускались на землю и посещали жилища своих родственников. 

Не стоит в этот день браться за тяжелую домашнюю работу. Максимум это могут быть мелкие неотложные дела. По поверьям, того, кто запрет нарушит, ждут различные бедствия. В частности, это может быть неурожай. 

В день Вознесения можно также попытаться предсказать погоду на ближайшее будущее. Для этого стоит обратить внимание на поведение птиц. Если они громко поют, значит вся следующая неделя будет теплой и безветренной. Согласно еще одной примете, если на Вознесение будет хорошая погода, то лето будет дождливым. А вот плохая погода, наоборот, сулит жаркое лето. 

Ранее "Комментари" рассказывали о том, что в Украинском гидрометцентре сделали долгосрочный прогноз погоды на лето


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Источник: https://azbyka.ru/days/prazdnik-voznesenie-gospodne
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