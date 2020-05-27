Вознесение Господне: когда отмечать и чего нельзя делать

Вознесение Господне в 2020 году православная церковь отмечает в четверг, 28 мая. Как говорится в церковном учении, в этот день земное служение Иисуса Христоса закончилось и он взошел на небо.

Праздник Вознесения - один из 12 главных праздников у христиан. Конкретной даты в церковном календаре он не имеет. Ежегодного его отмечают на сороковой день после Пасхи.

Церковные служители призывают в этот день обязательно посетить храм и посвятить день молитвам. Христиане верят, что если попросить прощения за все обиды, нанесенные родным и соседям, то именно в день Вознесения они будут обязательно прощены.

Ранее существовала традиция - вечером, когда вся семья собиралась за ужином, одну тарелку обязательно оставляли пустой. Люди верили, что в ночь после Вознесения духи умерших спускались на землю и посещали жилища своих родственников.

Не стоит в этот день браться за тяжелую домашнюю работу. Максимум это могут быть мелкие неотложные дела. По поверьям, того, кто запрет нарушит, ждут различные бедствия. В частности, это может быть неурожай.

В день Вознесения можно также попытаться предсказать погоду на ближайшее будущее. Для этого стоит обратить внимание на поведение птиц. Если они громко поют, значит вся следующая неделя будет теплой и безветренной. Согласно еще одной примете, если на Вознесение будет хорошая погода, то лето будет дождливым. А вот плохая погода, наоборот, сулит жаркое лето.

Ранее "Комментари" рассказывали о том, что в Украинском гидрометцентре сделали долгосрочный прогноз погоды на лето.

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