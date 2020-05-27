Жители села Ворочаево получили адресную помощь от Виктора Медведчука

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук направил срочную адресную помощь жителям села Ворочаево в Перечинском районе, где зафиксирована вспышка коронавирусного заболевания.

"Село Ворочево Перечинского района – на карантине. У 28 жителей уже подтверждена коронавирусная инфекция. Блокпост при выезде в населенный пункт оборудовали для контроля передвижения контактных лиц. Таких в селе пока 35, однако их количество может значительно возрасти. Установлено 9 очагов заболевания. В селе уже обработали все улицы, местные получат маски, медики – необходимые средства индивидуальной защиты", - сказано в сюжете "Первого информационного канала".

Помощь от народного депутата Виктора Медведчука и ОПЗЖ стала ответом на обращение главы ОТГ в соцсетях. Представители партии оперативно отреагировали на просьбу и уже доставили необходимые средства защиты и необходимые предметы для жителей населенного пункта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!