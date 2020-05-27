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Жители села Ворочаево получили адресную помощь от Виктора Медведчука

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук направил помощь жителям Ворочаево, где отмечается вспышка коронавируса

27 мая 2020, 13:08
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Жители села Ворочаево получили адресную помощь от Виктора Медведчука

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук направил срочную адресную помощь жителям села Ворочаево в Перечинском районе, где зафиксирована вспышка коронавирусного заболевания.

"Село Ворочево Перечинского района – на карантине. У 28 жителей уже подтверждена коронавирусная инфекция. Блокпост при выезде в населенный пункт оборудовали для контроля передвижения контактных лиц. Таких в селе пока 35, однако их количество может значительно возрасти. Установлено 9 очагов заболевания. В селе уже обработали все улицы, местные получат маски, медики – необходимые средства индивидуальной защиты", - сказано в сюжете "Первого информационного канала".

Помощь от народного депутата Виктора Медведчука и ОПЗЖ стала ответом на обращение главы ОТГ в соцсетях. Представители партии оперативно отреагировали на просьбу и уже доставили необходимые средства защиты и необходимые предметы для жителей населенного пункта.


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Источник: https://zik.ua/ru/news/ludyna/vorochovo_na_karantine_viktor_medvedchuk_otreagiroval_na_vspyshku_koronavirusnoy_infekcii_na_perechinshhine_969698
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