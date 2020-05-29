Открытие границ и возвращение боевиков на позиции в зоне разведения: новости, которые вы могли пропустить

Открытие пунктов пропуска

Украина открыла еще 66 пунктов пропуска. В этот раз на границе с Молдовой и странами ЕС. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Все эти пункты были закрыты после введения в Украине карантина из-за вспышки коронавируса. К работе они вернулись в полночь. Все еще закрыты 56 пунктов пропуска. Большинство из них - на границе с Россией и Беларусью. КПП между оккупированным Донбассом и подконтрольной Украине территорией будут закрыты, как минимум, до 22 июня.





Боевики возвращаются на позиции

Боевики на Донбассе возвращаются на позиции в зоне разведения. Они копают окопы и начали строительные работы на том участке около Петровского, который покинули, согласно Минским соглашениям, прошлой осенью. Нарушение условий разведения заметила наблюдательная миссия ОБСЕ. Постпред Украины в международных организациях Евгений Цымбалюк говорит, что Россия продолжает игнорировать международные договоренности, пишет Укринформ. Вместо того, чтобы работать над созданием новых демилитаризованных зон, Москва возвращает своих боевиков на прежние позиции.





Вторая волна коронавируса

Южная Корея снова закрывает школы. В стране опасаются второй волны коронавируса и уже говорят о сильной вспышке. За вчера там зафиксировали 58 новых случаев COVID-19. Большинство из них так или иначе связаны с одним из центров дистрибуции в Пучхоне, который расположен к западу от Сеула, сообщает ВВС. В самом Сеуле кроме школ закрыли еще музеи и парки. То же самое сделали и в населенных пунктах неподалеку. Всего на карантин снова ушла 251 школа. С начала вспышки коронавирусом в Южной Корее заболели 11 с половиной тысяч человек.





Трамп против соцсетей

Дональд Трамп подписал указ, регулирующий работу социальных сетей в США. На подобный шаг американского президента подтолкнул недавний конфликт с Twitter. Соцсеть обозначила некоторые публикации Трампа, как недостоверные. В частности, о возможных фальсификациях на предстоящих выборах с помощью электронной почты. Он же обвинил Twitter во вмешательстве в выборы и давлении на свободу слова. Теперь президент США намерен лишить соцсети правовой защиты, пишет "Голос Америки". Сейчас в стране существует закон, который освобождает соцсети от ответственности за те материалы, которые публикуют пользователи.





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