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Отпуск на карантине: чем опасный отдых в условиях пандемии коронавируса

Более безопасным отдых во время пандемии коронавируса может сделать соблюдение простых санитарных правил. Это регулярное использование мыла и дезинфектора, - врач-инфекционист

29 мая 2020, 09:03 comments541
Автор:

Виолетта Комаровская

Отпуск на карантине: чем опасный отдых в условиях пандемии коронавируса

Отдых в условиях пандемии коронавируса может обернуться новым всплеском заболеваемости. Об этом в эфире "Украина 24" рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина. Чтобы минимизировать риски во время отпуска, она советует украинцам не забывать о стандартных санитарных правилах: мытье рук и использовании дезинфектора.

Отпускной сезон, которые выпал в этом году на время пандемии коронавируса, опасен, прежде всего, тем, что начнется массовая миграция населения. Люди будут ездить из одного региона в другой внутри страны, либо же, и вовсе, выезжать за границу. Риск подцепить инфекцию самим и привезти затем ее домой, при этом, возрастает, говорит врач. 

Не стоит питать надежды, что все до одного будут соблюдать карантинные правила во время путешествий.

"То, что будет рост заболеваемости, это ожидаемо. Не все будут соблюдать правила так добросовестно, как хотелось бы. А это и масочный режим, использование дезинфицирующих средств и так далее", - считает Менжулина. 

Но коронавирус - это не единственная опасность, которая может подстерегать украинцев в отпуске. 

"Люди и без этого привозят много всего из отпусков: вирусные диареи, кишечные инфекции. Все они могут снизить иммунитет и человеку будет гораздо проще заразиться коронавирусом", - объяснила врач. 

Инфекционист призывает соблюдать рекомендации МОЗ, избегать массового скопления людей и не забывать о правилах личной гигиены, в том числе, и на отдыхе. 

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/1744-vrach-rasskazala-otkuda-mozhet-priyti-vtoraya-volna-koronavirusa
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