Коронавирус в Украине 29 мая: сколько человек заболело за сутки в условиях ослабленного карантина

Медики лабораторно подтвердили 429 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 22 811 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 29 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 679 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество - 8 934 человека.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Отныне для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 957 случаев;

Волынская область - 863 случая;

Днепропетровская область - 930 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 694 случая;

Закарпатская область - 1147 случаев;

Запорожская область - 431 случай;

Ивано-Франковская область - 1360 случаев;

Кировоградская область - 503 случая;

Киев - 2849 случаев;

Киевская область - 1535 случаев;

Львовская область - 1563 случая;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 284 случая;

Одесская область - 878 случаев;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1628 случаев;

Сумская область - 167 случаев;

Тернопольская область - 1145 случаев;

Харьковская область - 1011 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 407 случаев;

Черновицкая область - 3259 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 150 случаев.





Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Также мы писали, что в Украине ослабили карантин и планируют возобновить все виды пассажирских перевозок. В связи с этим эпидемиологи заговорили о второй волне коронавируса в нашей стране.

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