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ООН переносит на год важнейший саммит по климату из-за пандемии коронавируса

ООН переносит саммит по климату на 2021 год и надеется, что отсрочка на год позволит разработать более серьезный план по сокращению парниковых выбросов

29 мая 2020, 10:45
Автор:

Татьяна Веремеева

ООН переносит на год важнейший саммит по климату из-за пандемии коронавируса

Конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата, известная также как COP26, должна была стать важнейшим саммитом по изменению климата со времени переговоров 2015 года, когда было подписано Парижское соглашение. Но из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось перенести конференцию на год. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о 26-й конференции ООН по вопросам изменения климата. Она должна была состояться в городе Глазго, Шотландия, с 9 по 20 ноября 2020 года под председательством правительства Великобритании. Саммит будет перенесен на 1-12 ноябрь 2021 года. Глазго, Шотландия останется городом-хозяином.

Ожидается, что сотни мировых лидеров отреагируют на общественное давление в пользу более решительных глобальных действий в области климата, объявив о более быстром сокращении выбросов парниковых газов.

Британский климатолог Алок Шарма сказал, что перенос мероприятия даст странам больше времени для восстановления экономики с упором на изменения климата. Участники переговоров из блока менее развитых стран также настоятельно призвали правительства не использовать пандемию для затягивания разработки более серьезных планов по изменению климата, а вместо этого активизировать возобновляемые источники энергии, меры по сохранению окружающей среды и другие зеленые меры по восстановлению экономики.

Лидеры Европейского союза предложили такой план в среду, чтобы привязать фонд восстановления в 750 млрд евро к климатическим целям.

Напомним, "Комментарии" писали, что почти полностью покрытая льдом Антарктида начала меняться вместе с изменениями климата по всему миру. Например, поверх снега начали расти зеленые водоросли, которые видно даже из космоса.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-climate-summit/u-n-delays-crucial-climate-summit-for-a-year-cites-pandemic-idUSKBN2343BF
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