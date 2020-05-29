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Новая почта возобновляет плату за хранение посылок

Платить за хранение на Новой почте придется тем, кто не успеет забрать посылку в течение семи дней

29 мая 2020, 11:59
Автор:

Виолетта Комаровская

Новая почта возобновляет плату за хранение посылок

Новая почта возвращается к привычному режиму работы с 1 июня. В частности, с понедельника возобновят плату за хранение посылок в отделении. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Еще 18 марта с началом карантина в Украине Новая почта решила не взимать плату с клиентов, если они не смогут вовремя забрать свои посылки. Это было связано с тем, что в Украине ввели ряд ограничений, в том числе и транспортных. Также некоторым категориям населения рекомендовали в этот период оставаться дома. В компании тогда пообещали, что свои отправления украинцы смогут забрать, если понадобится, позже или уже после окончания карантина. 

1 июня в Украине Кабмин планирует отменить еще некоторые ограничения. Новая почта, в связи с этим, решила вернуться к обычному графику. 

Бесплатно посылки теперь будут хранить только в течение 7 дней, далее за услугу придется платить, сообщили в компании. Эти же правила действовали до начала карантина в Украине. 

"В городах уже восстанавливают работу общественного транспорта. Вскоре стартуют междугородние и межобластные перевозки, поэтому мы решили вернуть плату за услугу", - сообщили в пресс-службе компании. 

Если же посылка придет в отделение до 1 июня, то независимо от того, в какой именно день это случится, начислять плату за хранение начнут все равно только с 8 июня, пообещали в компании. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем может быть опасен отпуск во время пандемии коронавируса. 


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Источник: https://novaposhta.ua/ru/news/rubric/2/id/7333
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