Украина хочет возобновить авиасообщение с Австрией: когда для нас "откроют" Европу

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил о том, что наша страна скоро возобновит авиасообщение с этой европейской страной. Как сообщил дипломат на своей странице в Facebook, это произойдет после 23 июня.

Впрочем, по словам Щербы, для возобновления полетов есть условия: обе страны к этому времени должны открыть границы друг для друга, и эпидемиологическая ситуация должна быть благоприятной. Как известно, Австрия уже ослабила пограничный контроль с Чехией, Словакией и Венгрией. Однако Вена не спешит открывать границу с Италией, пока пандемия там не пойдет на спад.

Напомним, в Турции представили новый план по возобновлению авиасообщения: небо в ближайшее время хотят открыть для 70 стран мира. Первый этап снятия ограничений внедрят уже 10 июня. Однако Украины в списке государств, которым разрешат полеты уже через две недели, нет. Известно, что план по открытию авиасообщения, состоит из 9-ти этапов. Первыми попасть на отдых в Турцию могут жители Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции. Украинцев ждут в жаркой стране в рамках второго этапа: с 1 июля Турция открывает небо для Украины, а также Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции. В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с США, что произойдет не ранее 1 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!