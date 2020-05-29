kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.05.2020

BTC/USD

9383.43

ETH/USD

219.92

LTC/USD

44.47

НБУ 30.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Украина хочет возобновить авиасообщение с Австрией: когда для нас "откроют" Европу
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина хочет возобновить авиасообщение с Австрией: когда для нас "откроют" Европу

Улететь самолетом в Вену украинцы смогут при некоторых условиях

29 мая 2020, 12:03
Автор:

Елена Волкова

Украина хочет возобновить авиасообщение с Австрией: когда для нас "откроют" Европу

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил о том, что наша страна скоро возобновит авиасообщение с этой европейской страной. Как сообщил дипломат на своей странице в Facebook, это произойдет после 23 июня. 

Впрочем, по словам Щербы, для возобновления полетов есть условия: обе страны к этому времени должны открыть границы друг для друга, и эпидемиологическая ситуация должна быть благоприятной. Как известно, Австрия уже ослабила пограничный контроль с Чехией, Словакией и Венгрией. Однако Вена не спешит открывать границу с Италией, пока пандемия там не пойдет на спад. 

Напомним, в Турции представили новый план по возобновлению авиасообщения: небо в ближайшее время хотят открыть для 70 стран мира. Первый этап снятия ограничений внедрят уже 10 июня. Однако Украины в списке государств, которым разрешат полеты уже через две недели, нет. Известно, что план по открытию авиасообщения, состоит из 9-ти этапов. Первыми попасть на отдых в Турцию могут жители Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции. Украинцев ждут в жаркой стране в рамках второго этапа: с 1 июля Турция открывает небо для Украины, а также Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции. В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с США, что произойдет не ранее 1 сентября.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!