Сколько украинцев болеет коронавирусом без симптомов: эксперт назвала вероятное количество

Почти 23 тысячи украинцев, согласно официальной статистике МОЗ, инфицированы коронавирусом на сегодняшний день. Однако эта цифра может быть в разы больше, так как многие люди переносят COVID-19 без симптомов. Об этом рассказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24".

По словам эксперта, к сожалению, не все ответственно ведут себя в условиях ослабленного карантина в Украине.

"Для того, чтобы мы могли сказать, сколько в Украине больных, нужно провести специальное исследование. Но по данным разных стран, от 20 до 50% людей болеют бессимптомно. В первую очередь, конечно, имеет значение такой факт: где было много случаев заболевания, там будет больше людей с бессимптомными формами, но которые являются источниками инфекции, - говорит Чумаченко. - Сейчас открылся общественный транспорт, где больше риск заразиться. Закрывайте свои органы дыхания, не дышите друг другу в лицо".

Напомним, с 1 июня в Греции стартует общенациональная вакцинация населения от COVID-19, для чего будут использовать прививку БЦЖ с целью защитить население от заражения новым типом вируса. Интересно, что такую вакцинацию в рамках борьбы с пандемией также проведут в Австралии, Нидерландах и Германии. Европейский опыт будет основываться на исследованиях, которые подтверждают, что вакцинированные от туберкулеза люди имеют в пять раз меньше рисков осложнений при коронавирусе. Перед тем, как сделать прививку, пациенты сдадут тест на коронавирус и антитела к нему.

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