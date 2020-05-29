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Главная Новости Общество события Зона Чернобыля выходит из карантина и возобновляет экскурсии
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Зона Чернобыля выходит из карантина и возобновляет экскурсии

Ослабление карантина повлияло и на Зону отчуждения: Чернобыль открывается для посещения, но с определенными ограничениями

29 мая 2020, 13:15
Автор:

Таисия Ерохина

Зона Чернобыля выходит из карантина и возобновляет экскурсии

Чернобыльская зона отчуждения открывается для посещения, но с определенными ограничениями. Об этом информирует Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) на свои странице в Facebook.

Как пояснили в ГАЗО, на территории разрешено осуществлять массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия, в частности посещение с целью ознакомления. Однако будут учитываться запреты, определенные правительством на время борьбы с эпидемией коронавируса.

Посетить Чернобыль можно при определенных условиях:

- прохождение температурного скрининга во время посадки в автобус до зоны отчуждения на КПП "Дитятки";

- наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и антисептических средств для обработки рук;

- соблюдение социальной дистанции;

- в группе должно быть не больше 10 человек.

Посетителей с температурой свыше 37,2 и симптомами респираторных заболеваний на экскурсии не пустят. Более того, если на КПП хоть у одного человека из группы будут зафиксированы неполадки со здоровьем, то "развернут" всех, не допустив группу посетителей к зоне отчуждения.

Пока что, на период адаптивного карантина, будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день: село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Посещение будет проходить по графику, чтобы избежать скоплений.

Напомним, в Чернобыльской зоне тестируют системы для раннего обнаружения пожаров.


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Источник: https://comments.ua
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