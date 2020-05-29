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Средняя зарплата в Украине упала на 1000 гривен: какие регионы пострадали больше всего

Средняя зарплата за карантинный апрель практически достигла годового минимума, который зафиксировали в мае прошлого года

29 мая 2020, 15:04 comments652
Автор:

Елена Волкова

Средняя зарплата в Украине упала на 1000 гривен: какие регионы пострадали больше всего

В разгар карантина - за апрель - месячный заработок штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в Украине уменьшилась на 1016 грн по сравнению с мартом 2020 года и составила 10 430 грн. Впрочем, если сравнивать с зарплатой за апрель 2019-го, текущий заработок увеличился на 161 грн, информирует Госстат.

Отмечается, что средняя зарплата за апрель превысила уровень минимальной (4723 грн) в 2,2 раза. Однако она практически достигла годового минимума, который зафиксировали в мае прошлого года (10 239 грн). В Госстате также отмечают, что реальная зарплата в апреле по сравнению с мартом сократилась на 9,6%, а по сравнению с апрелем-2019 – на 0,4%.

Лидерами по уровню средней зарплаты в апреле стали:

  • Киев – 15 278 грн;

  • Донецкая область – 12 473 грн;

  • Киевская область – 10 797 грн;

  • Днепропетровская область – 10 562 грн;

  • Запорожская область – 10 514 грн.

Минимальную зарплату в апреле выплатили сотрудникам в Черновицкой области – 7560 грн.

Ранее “Комментарии” сообщали, что отныне рассчитывать пенсии в Украине будут по-новому. Пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель средней зарплаты, который повлияет на расчет размера пенсии. Так, показатель средней зарплаты, который учитывают при исчислении пенсионных выплат за март 2020 года, теперь составляет 9905 грн 39 коп. Напомним, в среднем, размер выплаты вырастет на 216 грн в месяц.


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Источник: comments.ua
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